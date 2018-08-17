Есть ошибка, которую совершают 90% родителей, когда садят ребенка в автокресло

Как пишет Motherly, чаще всего крепления устанавливаются возле окон, хотя это зависит от модели машины. Все автомобильные сиденья, изготовленные после 2002 года, снабжаются системой крепления, позволяющей устанавливать детское кресло без ремня безопасности. Все ответственные родители знают, что эта система гораздо надежнее, чем ремень, пишет Lifter.com.ua.

Но многие родители не знают одного очень важного факта о системе крепления. А именно: в большинстве автомобилей система крепления детского кресла рассчитана на максимальную нагрузку 30 кг.

Ладно, скажете вы, это не проблема! Мой ребенок весит гораздо меньше 30 килограмм!

Оно-то да, но ограничение по массе распространяется также и на автокресло. То есть речь идет о весе ребенка в кресле, а не отдельно!

А вы знаете, сколько весит ваше автокресло?

Большинство современных автокресел весят около 10 кг. Это значит, что использовать систему крепления детского кресла можно, только пока ребенок весит не больше 20 кг!