Вот почему женщина не должна быть худой после сорока лет

Женщины жалуются, что не меняют своего образа жизни, а килограммы продолжают набегать, пишет Lifter.com.ua.

Женская реакция на такое может быть двух типов: некоторые считают, что лучше ничего не делать и набрать парочку кило, другие же всеми способами стараются как можно быстрее их сбросить!

Медиа навязывают нам свой идеал - худосочных манекенщиц. Существует стереотип: только стройный человек может быть красивым и здоровым. Но это заблуждение, которое особенно бьет по дамам среднего возраста.

Вот причины этих изменений в теле и почему некоторые вещи следует считать нормой.

1. Старение настигнет каждого.

Процесс старения является частью плана природы. У нас нет выбора. Морщины - это лишь одно из изменений, которые происходят в организме. С возрастом старение и внутренние органы замедляют процессы в организме.

Даже женщина, которая может позволить себе самые дорогие процедуры омоложения и жить припеваючи, не может избежать старения.

Сильное влияние на женский организм оказывает изменение гормонального баланса, а именно снижение уровня прогестерона и эстрогена.

Это основная проблема, с которой сталкиваются женщины во время менопаузы. Эти гормональные изменения влияют на качество сна, настроение, вызывают аритмию и другие индивидуальные симптомы.

2. Достаточное количество жира в организме крайне важно для здоровья женщин.

В возрасте, когда у женщины происходит менопауза, яичники уменьшают производство эстрогенов. Тело пытается компенсировать дефицит этого гормона из жировой ткани.

Это приводит к лишним килограммам. Вы должны понять, что это явление является нормой в этот период жизни!

3. Отсутствие необходимого количества жира приводит к нехватке эстрогена в организме женщины.

Если у женщины нет достаточного количества жира в организме, она не получит необходимое количество эстрогена во время менопаузы.

Это неизбежно приведет к более быстрому старению. Итак, вы должны быть осторожны с диетами. Для зрелой женщины очень важно нормально питаться – забудьте об истощающих диетах.

Дефицит эстрогена увеличивает риск сердечных заболеваний, нарушения памяти, кости становятся более хрупкими, кожа теряет свою эластичность. Изменения, которые происходят с менопаузой, абсолютно естественны, и вам не нужно яро бороться с ними.

Если вы так сильно мечтаете похудеть – обратитесь к диетологу и пройдите необходимые обследования. Специалист подберет для вас самый лучший и полезный рацион питания, чтобы вы не навредили своему здоровью.