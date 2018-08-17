12 способов привязать к себе мужчину

1. Будь хорошим слушателем.

Это может казаться простым советом, но ты удивишься, как много женщин не осознают важность умения слушать. Показывая, что ты внимательно слушаешь его, ты даешь ему понять, что будешь его опорой и поддержкой во все времена. Зная, что он может на тебя положиться, когда ему тяжело, он будет тянуться к тебе. Он привяжется к тебе!

Учись не просто внимательно, а активно слушать. Делись своим мнением, задавай ему уточняющие вопросы, чтобы показать, что тебе важно, что происходит в его жизни, пишет Soulpost.ru.

2. Сохраняй отношения интересными.

Самый быстрый способ убить отношения — это позволить просочиться в них скуке. Множество мужчин и женщин ежедневно заканчивают отношения, потому что им просто становится скучно. Конечно, не обязательно каждые выходные устраивать себе экстремальные развлечения. Но нужно сохранить элемент неожиданности: просто заехать к нему на работу с его любимым кофе или удивить билетами на интересный мастер-класс. И он станет зависимым от твоей непредсказуемости!

3. Не пытайся изменить его.

Если ты сама была в подобных отношениях, то знаешь, как неприятно, когда партнер хочет изменить твой стиль или прическу. Или он заставляет тебя перестать дружить с кем-то, забыть о каких-то своих мечтах. В любом случае, когда кто-то пытается изменить тебя, отношения ничем хорошим не закончатся.

Если ты не можешь принять его таким, какой он есть, значит тебе пора найти другого. А если ты примешь его таким, то завоюешь еще больше его уважения. Ему будет комфортно с тобой, и он к тебе привяжется.

4. Побуди его открыться тебе.

Не то чтобы он должен сразу открыть тебе все свои секреты. Но постепенно нужно вести к этому. Создай комфортную атмосферу, чтобы вы могли посидеть и поговорить. Когда он расслабится, он начнет делиться большим. Он начнет открываться, когда поймет, что может тебе доверять. С твоей стороны для этого нужно не осуждать его и что бы он тебе ни рассказал. И, конечно же, держать его секреты в секрете!

5. Делись своими секретами.

Если ты хочешь, чтобы он тебе открывался, то и ты должна открыться ему. Лучшие отношения начинаются тогда, когда два человека осознают, что могут доверить друг другу самые страшные тайны. Это укрепляет связь. Но начинать нужно не со скелетов в шкафу, а просто с каких-то неловких моментов в твоей жизни, которые ты рассказываешь не каждому.

6. Отражай его настроение.