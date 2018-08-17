12 способов привязать к себе мужчину

Если ты хочешь, чтобы мужчина был к тебе привязан, ты открыла правильную статью. На этом этапе ты наверняка поняла, что нужно больше, чем красивое личико, чтобы заставить мужчину влюбиться и быть с тобой. Весь секрет в том, как ты себя ведешь. И вот, какие советы тебе помогут, даже если вы вместе уже давно:
1. Будь хорошим слушателем.
Это может казаться простым советом, но ты удивишься, как много женщин не осознают важность умения слушать. Показывая, что ты внимательно слушаешь его, ты даешь ему понять, что будешь его опорой и поддержкой во все времена. Зная, что он может на тебя положиться, когда ему тяжело, он будет тянуться к тебе. Он привяжется к тебе!
Учись не просто внимательно, а активно слушать. Делись своим мнением, задавай ему уточняющие вопросы, чтобы показать, что тебе важно, что происходит в его жизни, пишет Soulpost.ru.
2. Сохраняй отношения интересными.
Самый быстрый способ убить отношения — это позволить просочиться в них скуке. Множество мужчин и женщин ежедневно заканчивают отношения, потому что им просто становится скучно. Конечно, не обязательно каждые выходные устраивать себе экстремальные развлечения. Но нужно сохранить элемент неожиданности: просто заехать к нему на работу с его любимым кофе или удивить билетами на интересный мастер-класс. И он станет зависимым от твоей непредсказуемости!
3. Не пытайся изменить его.
Если ты сама была в подобных отношениях, то знаешь, как неприятно, когда партнер хочет изменить твой стиль или прическу. Или он заставляет тебя перестать дружить с кем-то, забыть о каких-то своих мечтах. В любом случае, когда кто-то пытается изменить тебя, отношения ничем хорошим не закончатся.
Если ты не можешь принять его таким, какой он есть, значит тебе пора найти другого. А если ты примешь его таким, то завоюешь еще больше его уважения. Ему будет комфортно с тобой, и он к тебе привяжется.
4. Побуди его открыться тебе.
Не то чтобы он должен сразу открыть тебе все свои секреты. Но постепенно нужно вести к этому. Создай комфортную атмосферу, чтобы вы могли посидеть и поговорить. Когда он расслабится, он начнет делиться большим. Он начнет открываться, когда поймет, что может тебе доверять. С твоей стороны для этого нужно не осуждать его и что бы он тебе ни рассказал. И, конечно же, держать его секреты в секрете!
5. Делись своими секретами.
Если ты хочешь, чтобы он тебе открывался, то и ты должна открыться ему. Лучшие отношения начинаются тогда, когда два человека осознают, что могут доверить друг другу самые страшные тайны. Это укрепляет связь. Но начинать нужно не со скелетов в шкафу, а просто с каких-то неловких моментов в твоей жизни, которые ты рассказываешь не каждому.
6. Отражай его настроение.
Этот совет требует немного практики, но как только ты его освоишь, твой мужчина точно привяжется к тебе. Тебе нужно научиться отражать его настроение. Если он в радостном настроении, ты тоже должна быть такой. А если у него был плохой день, и он постоянно жалуется на своего начальника, ты должна дать ему понять, что на его стороне и понимаешь его. Если он в серьезном настроении, тоже постарайся настроиться на этот лад.
Поддерживай его в его хорошие и плохие дни, и если его что-то беспокоит, дай ему знать, что ты чувствуешь его боль.
7. Никогда не переставай смеяться.
У мужчин по жизни много хлопот: работа, семья, друзья. Когда они со своей девушкой, они хотят просто расслабиться и немного повеселиться. После долгого дня на работе он спешит к тебе, потому что знает, что ты вернешь его в хорошее настроение. Если вы весело проводите время, это сблизит его с тобой.
8. Дай ему пространство.
Проводить все свое свободное время с мужчиной — самый легкий и быстрый способ убить романтику в отношениях. Вы так привыкнете друг к другу, что не будет возможности соскучиться и добавить новизны.
Дай ему пространство. Это значит — перестань писать ему целыми днями, перестань звонить каждый час, перестань ожидать, что вы будете встречаться каждый день после работы. Займись своей жизнью, друзьями, хобби, и ваши отношения от этого только выиграют.
9. Будь всесторонне развитой.
Чтобы мужчине было интересно с тобой, ты должна развиваться, узнавать что-то новое, чтобы вам было о чем поговорить. Мужчина влюбится в тебя еще больше, если ты сможешь вести интересные, не пустые разговоры. Дай ему понять, что ты больше, чем красивое личико.
10. Участвуй в его хобби.
Совсем не нужно перенимать все его увлечения. У тебя должны быть свои хобби и предпочтения. Но ты должна проявить интерес к его увлечениям, попробовать заняться чем-то вместе с ним.
11. Покажи, чего ты стоишь.
Мужчины ценят женщин, которые знают, чего хотят, и не боятся сказать, когда их что-то не устраивает. Если он знает, что ты уважаешь себя и не согласишься на меньшее, он будет покорен.
12. Попроси его о помощи.
Конечно, ты должна быть независимой женщиной, но нет ничего плохого в том, чтобы время от времени попросить его о помощи. Даже если это просто сменить лампочку в ванной или забрать тебя с работы. Когда он будет делать для тебя даже такие мелочи, он подсознательно начнет привязываться к тебе. Да и мужчины хотят чувствовать себя нужными.