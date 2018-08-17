Пять внезапных советов по выбору парфюма

Постучи запястьями

Известно, что наносить аромат нужно на точки пульсации — за уши, на запястья, на внутреннюю сторону локтей. Но главная ошибка при этом — начинать тереть кожу (или запястья друг о друга). Это разрушает ноты, находящиеся в разных слоях духов и портит их запланированный запах. Что нужно делать — это легонько постучать запястьем о запястье. Таким образом, ты почувствуешь именно тот аромат, который приготовил автор.

Воспользуйся резинкой для волос

Разные парфюмы держатся на теле разное количество времени, и иногда кажется, что они исчезают сразу же, как ты покидаешь квартиру. Но если ты побрызгаешь свою резинку для волос, духи задержатся на ней на весь день. Тот же эффект будет, если ты побрызгаешь волосы — так ты позволишь любимому запаху оставаться с тобой дольше, сообщает Lady.mail.ru.

Увлажняй кожу

Вот еще один повод увлажнить кожу (если тебе мало увещеваний дерматологов). Увлажненная кожа лучше воспринимает духи и раскрывает их полный букет. Причем увлажнить нужно не только лицо и кожу, но и запястья. Если не хочешь использовать «тяжелые» кремы, то можно взять более легкие по составу флюид или мист (о последних подробнее ты можешь почитать тут).

Не нюхай кофе

По общепринятой теории, зерна кофе перебивают предыдущие запахи духов. Но на самом деле это не так.

Кофе и правда имеет сильный запах, но после него все другие запахи будут уже искажены. Поэтому большинство духов, которые ты пробуешь после кофейных зерен, на другой день могут оказаться абсолютно другими. Что необходимо сделать, чтобы сбросить запахи — это понюхать что-то нейтральное, например, свою кожу, куда не нанесен парфюм.

Не бойся смешивать духи