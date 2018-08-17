Мать из Калифорнии танцует на пилоне с годовалым ребенком на руках

Сейчас Матеа даже занимается танцами вместе с сыном, которому недавно исполнился год. Как рассказала девушка Daily Mail, когда окружающие люди узнают о ее занятии, оно вызывает у них лишь восхищение, хотя в Сети девушку нередко критикуют:

«Пилон становится все более популярным, поэтому люди в целом признают и ценят умение и силу, необходимые для занятий на нем. На самом деле, я очень редко встречаюсь с хейтерами, но я и не ищу одобрения — я танцую на пилоне, потому что это доставляет мне удовольствие и поддерживает меня в форме. Я и мама, и танцовщица на пилоне, и этим горжусь», - комментирует она, передает Deti.mail.ru.

Матеа также добавила, что в клубе, где она занимается, ее не только поддерживают и одобряют, но и помогают забыть о неуверенности в себе. Более того, Матеа сообщила, что танцы на пилоне помогли ей полюбить себя и свое тело.

Кроме того, американка активно выступает за кормление грудью на публике. Она заявила:

«Мое тело было биологически запрограммировано на рождение ребенка и грудное вскармливание, и я не буду бояться недостаточно развитого общества, которое считает грудное вскармливание неуважительным или вульгарным. Я кормлю грудью просто потому, что мой ребенок голодный. Если у кого-то это вызывает отвращение или сексуально возбуждает, мне кажется, что эта проблема общества, а не кормящей матери», - добавила Матеа.

A post shared by 🖤MATHEA McKINLEY🖤 (@polefit.mama) on Aug 6, 2018 at 7:25am PDT