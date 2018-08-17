Как убрать отеки под глазами

Чтобы убрать отеки под глазами или сделать их менее заметными, в идеале стоит отказаться от соленой, очень острой пиши, алкоголя и курения, активности ночью и употребления воды на ночь, однако не всегда легко сразу начать вести здоровый образ жизни, поэтому предлагаем несколько вариантов процедур и средств, которые при регулярном применении помогут избавиться от отеков, пишет Lady.tochka.net.

В салонных условиях от отеков под глазами помогает ручной и аппаратный лимфодренаж – процедура, позволяющая улучшить отток лимфы от отекшего участка, электростимуляция – воздействие на кожу током низкой частоты, мезотерапия – подкожное введение коктейля из специально подобранных веществ, коллагеновые инъекций или уколы красоты и лазерная шлифовка кожи нижних век.

Если говорить о более нетрадиционных методах, к отекам под глазами прикладывают отсуженную в морозилке холодную ложку или лед. Холод сужает сосуды и уменьшает отечность под глазами. Однако чтобы не простудить глаза, такую процедуру не стоит делать часто.

При отечности под глазами также помогают примочки на основе трав и зеленого чая. Прикладывай утром после чаепития остуженный в холодильнике пакетик зеленого чая под глаза на 5 минут. Также ты можешь протирать нижние веки настоем из ромашки, мяты, хвоща, мелисы и петрушки в комплексе или по отдельности.

Уменьшить отеки под глазами помогает сметана, жидкий мед, перетертая масса свежего огурца и картофеля. Намазав под нижние веки одним из этих продуктов, походи так 5-10 минут, затем смой маску теплой водой.