Победительница Miss Baltic Coast: обожаю выступать на сцене!

«Мне 18 лет и на данный момент я учусь в 12 классе в Нарвском Языковом Лицее,- рассказывает о себе победительница. – Из своих интересов я бы выделила выступление на сцене, потому что это главная вещь, которая доставляет мне огромное количество эмоций и всегда положительных. С самого детства я на сцене, где я пела или танцевала в ансамбле, а также читала стихи перед большой аудиторией. Но сейчас я активно занимаюсь в театральной студии, которая занимает большое количество моего времени, но я счастлива играть в спектаклях и выступать на совершенно разных сценах Эстонии».

Даша сразу после победы на Miss Baltic Coast ФОТО: Ilja Smirnov

Новый учебный год станет очень важным для Дарьи, потому что она будет сдавать экзамены и заканчивать школу, после чего ее ждут новые вызовы.

«Я человек, который любит шумные мероприятия, огромное количество людей, большой поток позитива, поэтому я часто встречаюсь со своими друзьями и весело провожу с ними время. Я занимаюсь спортом, стараюсь поддерживать хорошую физическую форму и призываю всех это делать», - рассказывает девушка.

Дарья призналась, что впервые участвует в конкурсах красоты, но ей сразу повезло выиграть: «Для меня это было очень волнительно и абсолютно ново. Про Miss Baltic Coast я узнала от своей подруги, которая рисовала логотип для предстоящего конкурса, и мысль поучаствовать не давала мне покоя. Но я долго размышляла, идти мне или нет, потому что я считаю, что неверно оценивать человека только по его внешности, а конкурсы красоты опираются только на это. Но после того, как я узнала, что Miss Baltic Coast – это совершенно неформатный конкурс, где в первую очередь ценится внутренний мир девушки, я решила, что мне стоит попробовать. Я не ошиблась в своем решении».

Финалистки конкурса Miss Baltic Coast ФОТО: Ilja Smirnov

Как говорит Даша, она пришла на конкурс, чтобы начать новый этап в своей жизни: познакомиться с новыми людьми, получить новые знания: «Благодаря Miss Baltic Coast, в первую очередь, я смогла повзрослеть. Я научилась брать на себя ответственность за каждый свой сделанный выбор. Я научилась находить общий язык с разными людьми и принимать их точку зрения, как бы сильно наши мнения не различались. Но самое главное для меня, что в течение конкурса я научилась любить себя, принимать себя такой, какая я есть и на все сто процентов быть уверенной в своих собственных силах. У меня появился огромный опыт публичных выступлений, так как мы часто выступали перед людьми, как с танцами, так и рассказывая им о себе».

Девушки показали, как стильно выглядеть на пляже ФОТО: Anastasia Volkova

Кроме того, красавица рассказала, как сильно участницы соперничали между собой: «Я очень счастлива, что познакомилась с участницами конкурса. Все они яркие, интересные и неповторимые личности для меня. Мы многое пережили вместе за целый конкурс, особенно с финалистками. Мы общались и виделись почти каждый день, поверьте, в те периоды я со своими близкими людьми виделась и общалась меньше. Иногда мы уставали друг друга, поэтому наши отношения на мгновения ухудшались. Да, конечно, у нас были разногласия и недопонимания, обиды и претензии, без этого никак, но мы всегда находили в себе силы и понимание того, что все мы разные, особенные, и нужно принимать других такими, какие они есть, не пытаясь изменить. И мы шли друг другу навстречу, поддерживали, подбадривали, в каких-то моментах уступали. Каждый раз, когда я вспоминаю девочек, в голову приходит только хорошее. Для меня на конкурсе не было конкуренции, я попросту ее не ощущала. Вместо этого я чувствовала лишь теплоту, огромную заботу, поддержку и шесть пар рук, которые на сцене в день финала обнимали меня».

Участницам пришлось выступать даже в магазине! ФОТО: MBC