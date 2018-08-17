Именно этот способ поможет обрести стройное тело в спортзале

С каждым годом количество местных жителей, которые покупают абонементы в спортзалы, стабильно растет, как увеличивается и число фитнес-центров. К сожалению, многие из нас посещают эти заведения, просто отдавая дань моде. Другими словами, люди приходят минут 5-10 провести на беговых дорожках, поподнимать незначительные веса, поплавать в бассейне и сделать целую серию селфи на фоне симпатичного фитнес-оборудования. Естественно, что подобного рода занятия не дают ровным счетом никакой пользы здоровью человека. Вот почему необходимо сделать походы в спортзал или занятия спортом на свежем воздухе максимально продуктивными, пишет Medikforum.ru.

Одним из самых эффективных способов этого является элементарная состязательность при занятиях спортом. Если вы посещаете спортзал или выходите на пробежку с друзьями или родственниками, то будет очень правильным начать состязаться друг с другом, устанавливая новые личные рекорды. Но выход есть и для тех, кто ходит в спортзал в одиночестве. Всё большее количество владельцев подобных заведений переходят на состязательную систему, позволяя обладателям абонементов соревноваться друг с другом. К примеру, сделать как можно большее количество подходов в неделю, проплывать определенные расстояния в бассейне на время или ставить прочие рекорды.