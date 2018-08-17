Прерывание беременности: виды, опасность, последствия

Отношение к возможному материнству бывает неоднозначным. В силу разных факторов беременность может быть как долгожданной и радостной, так и несвоевременной либо вообще нежелательной. Каким бывает прерывание беременности, и какие последствия эта процедура может иметь в дальнейшем для женщины, читай ниже.
Существует несколько способов расстаться с нежелательной беременностью. В любом случае, какой вид аборта подходит женщине, должен решать врач, пишет Lady.tochka.net.
Медикаментозное прерывание беременности
Медикаментозное прерывание беременности искусственно вызывает выкидыш. Такой аборт заключается в приеме беременной препарата, который способствует самопроизвольному выкидышу. Лекарственное вещество воздействует на плодное яйцо, которое отделяется от стенки матки и выходит вместе с менструальной кровью. Наиболее безопасным считается прерывание беременности сроком до 6 недель. В этот период плод еще не сформирован и слабо прикреплен к матке.
Для такого прерывания беременности пациентке вовсе необязательно ложиться в стационар. Достаточно просто прийти в клинику на обследование, сдать анализы, пройти УЗИ. Спустя сутки после процедуры медикаментозного прерывания беременности пациентка проходит дополнительное обследование, чтобы исключить возможность патологии.
Преимуществом такого метода аборта в том, что полость матки не получает никаких механических травм и остается невредимой. Медикаментозный аборт считается одним из менее опасных процедур для женского организма и с минимальными потерями влияет на репродуктивную функцию. Особенно если впоследствии женщина все-таки решится снова забеременеть и родить ребенка.
Осложнения такого прерывания беременности возможны из-за непереносимости женщиной того или иного препарата. Поскольку медикаментозный аборт связан с приемом таблеток, он может иметь различные побочные действия, носящие индивидуальный характер: тошноту, головные боли, слабость, головокружение, рассеянность. Также из-за непрофессионализма медиков и неправильно рассчитанной дозы препарата существует риск неполного аборта, приводящего к воспалительному процессу в матке.
Вакуумное прерывание беременности
Вакуум аспирация – одна из разновидностей хирургического аборта. Проводится на сроке от 6 до 12 недель. Этот вид аборта отличается от других хирургических вариантов прерывания беременности более щадящим способом. При таком прерывании беременности используется электровакуумный насос, с помощью которого в матке создается отрицательное давление. В результате операции плод отслаивается и отсасывается из нее.
Проводится такая процедура чаще всего под местным наркозом и длится не более 5 минут, и уже через 1-2 часа после операции женщина может идти домой. Операция может сопровождаться незначительным дискомфортом во время нее и тянущими болями внизу живота после.
Преимущество вакуумного прерывания беременности в том, что травмы шейки, слизистой оболочки и сосудов матки при отсасывании минимальны, а значит, увеличивается возможность нормального протекания беременности в будущем.
К минусам можно отнести отсутствие полной гарантии избавления от плода, т.к. в некоторых случаях он может оставаться на месте.
Хирургическое прерывание беременности
Выскабливание – это еще один вид операции по удалению содержимого матки хирургическим путем. Выполняется на сроке беременности от 6 до 18 недель. Сначала производят расширение канала шейки матки специальными инструментами, а затем плод удаляют путем выскабливания полости матки.
Такое прерывание беременности проводится в гинекологическом стационаре при внутривенной анестезии. После непосредственно аборта производится контрольное выскабливание матки, чтобы убедиться, что все содержимое удалено полностью, кровотечение отсутствует, а сама матка сократилась в размере. Потому пациентка должна 1-2 дня находиться в стационаре под наблюдением врача.
После аборта женщину могут беспокоить резкие боли внизу живота, обусловленные сокращениями матки, а также незначительные кровянистые выделения в течение нескольких дней, которые затем должны самостоятельно закончиться.
Операционное вмешательство – наиболее опасный метод как для физического, так и для психологического состояния женщины. Он может травмировать женские внутренние органы и отрицательно сказаться на детородной функции. Так велика вероятность возникновения внематочной беременности, самопроизвольных абортов, эндометриоза, бесплодия.
Последствия прерывание беременности
Соглашаясь на прерывание беременности, женщина должна осознавать, что искусственный аборт может нанести ее здоровью непоправимый ущерб, после которого возможность выносить и родить ребенка в принципе сводится к минимуму. А потому важно перед принятием решения о прерывании беременности задуматься, возможно, судьба не подарит второго такого шанса стать матерью и полноценно реализовать себя в этой жизни.