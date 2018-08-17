Прерывание беременности: виды, опасность, последствия

Существует несколько способов расстаться с нежелательной беременностью. В любом случае, какой вид аборта подходит женщине, должен решать врач, пишет Lady.tochka.net.

Медикаментозное прерывание беременности

Медикаментозное прерывание беременности искусственно вызывает выкидыш. Такой аборт заключается в приеме беременной препарата, который способствует самопроизвольному выкидышу. Лекарственное вещество воздействует на плодное яйцо, которое отделяется от стенки матки и выходит вместе с менструальной кровью. Наиболее безопасным считается прерывание беременности сроком до 6 недель. В этот период плод еще не сформирован и слабо прикреплен к матке.

Для такого прерывания беременности пациентке вовсе необязательно ложиться в стационар. Достаточно просто прийти в клинику на обследование, сдать анализы, пройти УЗИ. Спустя сутки после процедуры медикаментозного прерывания беременности пациентка проходит дополнительное обследование, чтобы исключить возможность патологии.

Преимуществом такого метода аборта в том, что полость матки не получает никаких механических травм и остается невредимой. Медикаментозный аборт считается одним из менее опасных процедур для женского организма и с минимальными потерями влияет на репродуктивную функцию. Особенно если впоследствии женщина все-таки решится снова забеременеть и родить ребенка.

Осложнения такого прерывания беременности возможны из-за непереносимости женщиной того или иного препарата. Поскольку медикаментозный аборт связан с приемом таблеток, он может иметь различные побочные действия, носящие индивидуальный характер: тошноту, головные боли, слабость, головокружение, рассеянность. Также из-за непрофессионализма медиков и неправильно рассчитанной дозы препарата существует риск неполного аборта, приводящего к воспалительному процессу в матке.

Вакуумное прерывание беременности

Вакуум аспирация – одна из разновидностей хирургического аборта. Проводится на сроке от 6 до 12 недель. Этот вид аборта отличается от других хирургических вариантов прерывания беременности более щадящим способом. При таком прерывании беременности используется электровакуумный насос, с помощью которого в матке создается отрицательное давление. В результате операции плод отслаивается и отсасывается из нее.

Проводится такая процедура чаще всего под местным наркозом и длится не более 5 минут, и уже через 1-2 часа после операции женщина может идти домой. Операция может сопровождаться незначительным дискомфортом во время нее и тянущими болями внизу живота после.

Преимущество вакуумного прерывания беременности в том, что травмы шейки, слизистой оболочки и сосудов матки при отсасывании минимальны, а значит, увеличивается возможность нормального протекания беременности в будущем.

К минусам можно отнести отсутствие полной гарантии избавления от плода, т.к. в некоторых случаях он может оставаться на месте.

Хирургическое прерывание беременности

Выскабливание – это еще один вид операции по удалению содержимого матки хирургическим путем. Выполняется на сроке беременности от 6 до 18 недель. Сначала производят расширение канала шейки матки специальными инструментами, а затем плод удаляют путем выскабливания полости матки.

Такое прерывание беременности проводится в гинекологическом стационаре при внутривенной анестезии. После непосредственно аборта производится контрольное выскабливание матки, чтобы убедиться, что все содержимое удалено полностью, кровотечение отсутствует, а сама матка сократилась в размере. Потому пациентка должна 1-2 дня находиться в стационаре под наблюдением врача.

После аборта женщину могут беспокоить резкие боли внизу живота, обусловленные сокращениями матки, а также незначительные кровянистые выделения в течение нескольких дней, которые затем должны самостоятельно закончиться.

Операционное вмешательство – наиболее опасный метод как для физического, так и для психологического состояния женщины. Он может травмировать женские внутренние органы и отрицательно сказаться на детородной функции. Так велика вероятность возникновения внематочной беременности, самопроизвольных абортов, эндометриоза, бесплодия.

Последствия прерывание беременности