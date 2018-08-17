Месячные при беременности: причины и последствия

Месячные при беременности – что это такое?

Прежде чем утверждать о наличии месячных при беременности, стоит разобраться в самом определении: а что такое месячные?

Менструация (месячные) – это естественное отторжение одного из слоев матки – эндометрия, который необходим, чтобы сохранить беременность до появления плаценты. И происходят месячные лишь в том случае, если у женщины не наступает беременность. Тогда ненужная слизь вместе с кровью выходит из организма. Из этого следует, что месячных во время беременности быть не может, пишет Lady.tochka.net.

А вот кровянистые выделения при беременности – явление достаточно частое. Именно их многие женщины называют месячными при беременности. И тут важно установить их причину, чтобы избежать осложнений со здоровьем будущей мамы и даже возможной потери ребенка.

Месячные при беременности – имплантация плодного яйца

Пожалуй, один из самых простых и безобидных поводов для кровянистых выделений при беременности на сроке в несколько недель – это период имплантации плодного яйца. Этот процесс может сопровождаться повреждением кровеносных сосудов – вот и причина появления крови. Хотя чаще всего имплантация проходит без подобных симптомов.

Месячные при беременности – гормональный сбой

Часто у женщин, обнаруживших кровянистые выделения при беременности, нарушена выработка гормона прогестерона, что приводит к очищению матки и соответственно угрозе выкидыша.

Другой гормональный сбой в организме – это гиперандрогения, т.е. переизбыток мужских гормонов. Он также приводит к отслоению плодного яйца и соответственно появлению кровянистых выделений при беременности.

Важно своевременно обратиться к врачу, который назначит препараты, нормализующие гормональный фон. В этом случае угрозы выкидыша удается избежать.

Месячные при беременности – отторжение одного из нескольких эмбрионов

Возможна ситуация, когда оплодотворенными оказываются две яйцеклетки. При этом один из эмбрионов развивается нормально, а другой в силу какой-то патологии отторгается организмом, что сопровождается кровотечением.

Месячные при беременности – патология развития плода

Также причиной появления так называемых месячных во время беременности могут быть различные патологии развития плода. Например, если эмбрион слабо прикреплен, возникает угроза отслоения плодного яйца и затем – выкидыша. В этом случае, чтобы спасти беременность, женщине необходим полный покой и постельный режим, т.к. малейшее напряжение может стать роковым.

Месячные при беременности – генетические нарушения

Если у женщины наблюдались внутриутробно перенесенные заболевания, тем более инфекционные, у нее также возможны проблемы во время беременности, приводящие к генетическим нарушениям или патологическим изменениям плода и в результате – самоаборту. В этом случае спасти беременность навряд ли удастся. И нужно сильно постараться избежать подобных ситуаций в будущем.

Месячные при беременности – внематочная беременность

Не менее печальная ситуация, когда имплантация оплодотворенной яйцеклетки происходит не в матке, а в фаллопиевой трубе. Это также приводит к кровянистым выделениям при беременности, и к тому же внематочная беременность опасна для жизни женщины. Необходимы срочные оперативные меры. Плод в этом случае спасти невозможно.

Месячные при беременности – что делать?