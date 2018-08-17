22-летняя студентка продает девственность за $1 млн, чтобы погасить долги семьи

Студентка из Бразилии Даниэль Брин в 22 года уже успела обзавестись целой кучей долгов. Семья ее небогатая, поэтому выплачивать их кроме нее самой никто не может. Она даже устроилась на работу на неполный рабочий день, чтобы не пропускать учебу, но это не спасло ситуацию. От отчаяния она решила продать свою девственность на аукционе за $1 млн.

Даниэль никогда не была на свиданиях, поэтому она застенчивая и не знает, как себя вести с мужчинами. Выставляя свое самое ценное на продажу, она понадеялась, что ее купит какой-нибудь порядочный мужчина, сообщает Life.ru.

«Я переживаю, как все пройдет. Надеюсь, что покупатель окажется джентльменом. Мне страшно, но другого выбора у меня нет. Я очень хочу расплатиться с долгами и купить своей семье дом», - говорит она.

Как сообщает Daily Mail, 22-летняя студентка планирует обеспечивать всем самым необходимым свою мать и младшую сестренку, а большую часть суммы вложить в выгодный бизнес. Таким образом она хочет обезопасить себя.

«Я изучила все торги, которые были ранее. Я рассчитываю, что мою девственность купят за миллион долларов. Пока предлагали £220 тыс., но я надеюсь, что кто-нибудь оценит меня намного выше», - сказала девушка.