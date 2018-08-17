Forbes назвал самых высокооплачиваемых красавиц Голливуда

Журнал Forbes представил список десяти самых высокооплачиваемых голливудских актрис года. На этот раз первое место досталось Скарлетт Йоханссон с доходом в $40,5 млн.
1-е место: Скарлетт Йоханссон - 40,5 млн долларов.
Актриса определенно увеличила свое состояние благодаря участию в картине "Мстители: Война бесконечности", пишет Rus.tvnet.lv.
2-е место: Анджелина Джоли - 28 млн долларов.
Существенную роль сыграл полученный Энджи аванс за съемки в продолжении "Малефисенты".
3-е место: Дженнифер Энистон - 19,5 млн долларов.
Несмотря на то, что роль в сериале "Друзья"до сих пор продолжает приносить ей деньги, свои миллионы знаменитость заработала не столько ролями, сколько благодаря сотрудничеству с авиакомпанией Emirates, косметической маркой Aveeno и производителем воды Smartwater.
4-е место: Дженнифер Лоуренс - 18 млн долларов.
Такую симпатичную сумму актрисе принесли два последних фильма - "Красный воробей" и "Мама!", а также контракт c Dior.
5-е место: Риз Уизерспун - 16 млн долларов.
Прибыль Риз увеличилась за счет съемок в сериале "Большая маленькая ложь" и сотрудничества с Apple.
Добавим, что на шестом месте в списке значится Мила Кунис с доходом в $16 млн, следом идет Джулия Робертс, которая заработала $13 млн. На восьмой строчке рейтинга Кейт Бланшетт ($12,5 млн), на девятой - Мелисса Маккарти ($12 млн), а на десятой - Галь Гадот ($10 млн).