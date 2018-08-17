Forbes назвал самых высокооплачиваемых красавиц Голливуда

ФОТО: REUTERS/ScanPix

1-е место: Скарлетт Йоханссон - 40,5 млн долларов.

Актриса определенно увеличила свое состояние благодаря участию в картине "Мстители: Война бесконечности", пишет Rus.tvnet.lv.

ФОТО: SIPA/Scanpix

2-е место: Анджелина Джоли - 28 млн долларов.

Существенную роль сыграл полученный Энджи аванс за съемки в продолжении "Малефисенты".

ФОТО: REUTERS/ScanPix

3-е место: Дженнифер Энистон - 19,5 млн долларов.

Несмотря на то, что роль в сериале "Друзья"до сих пор продолжает приносить ей деньги, свои миллионы знаменитость заработала не столько ролями, сколько благодаря сотрудничеству с авиакомпанией Emirates, косметической маркой Aveeno и производителем воды Smartwater.

ФОТО: REUTERS/ScanPix

4-е место: Дженнифер Лоуренс - 18 млн долларов.

Такую симпатичную сумму актрисе принесли два последних фильма - "Красный воробей" и "Мама!", а также контракт c Dior.

ФОТО: AFP/SCANPIX

5-е место: Риз Уизерспун - 16 млн долларов.

Прибыль Риз увеличилась за счет съемок в сериале "Большая маленькая ложь" и сотрудничества с Apple.