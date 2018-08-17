Десять непростительных мужских ошибок, которые толкают женщину в чужие объятия

1. Неспособность сочувствовать

Многих раздражают женские слезы. А вы когда-нибудь пытались разобраться, почему именно она плачет? Не интересно? Ну тогда ее проблемы могут стать интересными кому-нибудь другому, пишет Fabiosa.ru.

2. Мягкотелость

Вы ничего не можете сделать без совета своей дамы сердца и все заботы перекладываете на ее хрупкие плечи? Тогда уж не обессудьте, ей придется либо самой стать мужиком, либо найти того, рядом с которым она будет чувствовать себя женщиной.

3. Отсутствие интереса к ее мнению

Решать все в одиночку, не ставя ее в известность, – такой же ложный путь, как и позволить решать все.

4. Вечные жалобы

Делиться личными переживаниями – это одно, а нытье и сопли – совершенно другое. Женщинам нужен сильный и уверенный в себе мужчина, а не «нюня».

5. Неопрятный вид

Ну давайте уж честно: как выглядит большинство мужчин, которым немного за 30? Лишний вес, постоянная небритость, мятая одежда. А о плохом запахе изо рта и говорить нечего. Мужчины, следите, пожалуйста, за собой!

6. Бесцельность

Мужчина, который ни к чему не стремится, быстро наскучит любой женщине.

7. Эгоизм в интимной жизни

Эта свойственно многим мужчинам, но всегда надо помнить: ваша партнерша легко может найти себе более чуткого любовника и друга.

8. Тотальный контроль и ревность

Некоторые мужчины вообразили себя не пойми кем и запрещают своей женщине даже говорить с другими. Они проверяют ее почту, читают смс, залезают в соцсети. Такого контроля не потерпит ни одна уважающая себя леди.

9. Отсутствие интереса к жизни женщины

А зачем? Для обсуждения ее мелких проблем ведь есть подруги. Но такое самоустранение точно ни к чему хорошему не приведет.

10. Состояние амебы

Зачем готовить сюрпризы и водить девушку в рестораны? Гораздо проще валяться на диване после работы и ни к чему не стремиться. Такого безынициативного мужчину женщина, может быть, и потерпит. Вот только недолго.