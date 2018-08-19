Четыре рецепта кабачковой икры на зиму

Очень важно правильно выбрать посуду. Лучше всего подойдет жаровня – тип глубокой сковороды без ручки или кастрюля с толстым дном (не эмалированная, иначе все пристанет ко дну), пишет Justcoolidea.ru.

1. Классический рецепт кабачковой икры с томатной пастой и чесноком

Проверенная годами классика — беспроигрышный вариант.

Вам понадобится:

морковь – 2 шт.

лук репчатый – 2 головки

масло растительное – 2-3 ст. л.

кабачки молодые – 2 шт.

чеснок – 1-2 зубчика

паста томатная – 2-3 ст. л.

соль – по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

уксус столовый – 1 ст. л. (по желанию)

Приготовление

Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать небольшими кубиками.

Часть масла разогреть в сковороде и пассеровать на нем лук с морковкой до золотистого цвета, пока они не станут мягкими.

Молодые кабачки вместо с кожурой нарезать на крупные кубики и обжарить на оставшемся масле, можно на той же сковородке, предварительно переложив из нее обжаренные лук и морковь в жаровню.

Переложить в жаровню кабачки, добавить немного воды, перемешать и, не закрывая крышкой, потушить на небольшом огне около часа. Время от времени перемешивать во избежание пригорания, при необходимости добавлять воду.

Чеснок пропустить через чеснокодавилку и вместе с томатной пастой и специями добавить в икру минут за 15 до готовности.

Готовую икру взбить блендером.

Если икра предназначена для закрутки на зиму, влить в нее уксус, перемешать, накрыть крышкой и проварить несколько минут, а затем быстро разложить по предварительно простерилизованным банкам и закатать.

2. Кабачковая икра с помидорами и болгарским перцем, приготовленная в духовке

Оригинальный способ приготовления и не менее оригинальный яркий вкус и аромат.

Вам понадобится:

кабачки (желательно молодые) – 3 шт.

помидоры – 4-5 шт.

перец болгарский – 2 шт.

лук репчатый – 4 головки

морковь – 3 шт.

масло растительное – 5-6 ст. л.

чеснок – 3 зубчика (по желанию)

соль – по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

уксус яблочный – 2 ст. л. (по желанию)

Приготовление

Духовку разогреть до 180 °C.

Болгарский перец очистить от семян и вместе с кабачками и помидорами нарезать на крупные кусочки.

Очистить лук и морковь и нарезать на толстые кружки.

Противень полить маслом, разложить на нем овощи и запекать в духовке около часа до мягкости.

Затем переложить все вместе с выделившимся соком в кастрюлю с толстым дном или жаровню, добавить чеснок, пропущенный через чеснокодавку, посолить, поперчить и измельчить блендером до получения однородной консистенции.

Если икра предназначена для закрутки на зиму, довести ее на среднем огне до кипения, время от времени помешивая.

Сняв с огня, влить уксус, хорошенько перемешать, быстро разложить по предварительно простерилизованным банкам и закатать.

3. Кабачковая икра с добавлением томатной пасты и майонеза