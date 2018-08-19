Четыре рецепта кабачковой икры на зиму

Икра из кабачков хоть и не совсем «заморская», но зимой эта вкусная и полезная закуска будет как нельзя кстати. Рецепты подойдут и для заготовок, и будут полезны в разгар сезона. Кабачки выбирайте молодые, с нежной кожурой, в которой как раз и накапливаются все полезные вещества. У молодых кабачков кожуру можно не срезать.
Очень важно правильно выбрать посуду. Лучше всего подойдет жаровня – тип глубокой сковороды без ручки или кастрюля с толстым дном (не эмалированная, иначе все пристанет ко дну), пишет Justcoolidea.ru.
1. Классический рецепт кабачковой икры с томатной пастой и чесноком
Проверенная годами классика — беспроигрышный вариант.
Вам понадобится:
морковь – 2 шт.
лук репчатый – 2 головки
масло растительное – 2-3 ст. л.
кабачки молодые – 2 шт.
чеснок – 1-2 зубчика
паста томатная – 2-3 ст. л.
соль – по вкусу
перец черный молотый – по вкусу
уксус столовый – 1 ст. л. (по желанию)
Приготовление
Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать небольшими кубиками.
Часть масла разогреть в сковороде и пассеровать на нем лук с морковкой до золотистого цвета, пока они не станут мягкими.
Молодые кабачки вместо с кожурой нарезать на крупные кубики и обжарить на оставшемся масле, можно на той же сковородке, предварительно переложив из нее обжаренные лук и морковь в жаровню.
Переложить в жаровню кабачки, добавить немного воды, перемешать и, не закрывая крышкой, потушить на небольшом огне около часа. Время от времени перемешивать во избежание пригорания, при необходимости добавлять воду.
Чеснок пропустить через чеснокодавилку и вместе с томатной пастой и специями добавить в икру минут за 15 до готовности.
Готовую икру взбить блендером.
Если икра предназначена для закрутки на зиму, влить в нее уксус, перемешать, накрыть крышкой и проварить несколько минут, а затем быстро разложить по предварительно простерилизованным банкам и закатать.
2. Кабачковая икра с помидорами и болгарским перцем, приготовленная в духовке
Оригинальный способ приготовления и не менее оригинальный яркий вкус и аромат.
Вам понадобится:
кабачки (желательно молодые) – 3 шт.
помидоры – 4-5 шт.
перец болгарский – 2 шт.
лук репчатый – 4 головки
морковь – 3 шт.
масло растительное – 5-6 ст. л.
чеснок – 3 зубчика (по желанию)
соль – по вкусу
перец черный молотый – по вкусу
уксус яблочный – 2 ст. л. (по желанию)
Приготовление
Духовку разогреть до 180 °C.
Болгарский перец очистить от семян и вместе с кабачками и помидорами нарезать на крупные кусочки.
Очистить лук и морковь и нарезать на толстые кружки.
Противень полить маслом, разложить на нем овощи и запекать в духовке около часа до мягкости.
Затем переложить все вместе с выделившимся соком в кастрюлю с толстым дном или жаровню, добавить чеснок, пропущенный через чеснокодавку, посолить, поперчить и измельчить блендером до получения однородной консистенции.
Если икра предназначена для закрутки на зиму, довести ее на среднем огне до кипения, время от времени помешивая.
Сняв с огня, влить уксус, хорошенько перемешать, быстро разложить по предварительно простерилизованным банкам и закатать.
3. Кабачковая икра с добавлением томатной пасты и майонеза
А вот это что-то новенькое – икра с майонезом! Вездесущий майонез проник и в заготовки на зиму! Однако вы поразитесь, какой нежный и, в то же время, пикантный вкус он придает икре.
Вам понадобится:
кабачки (желательно молодые) – 3 шт.
лук репчатый – 2 головки
майонез – 80-100 г
паста томатная – 100 г
масло растительное – 2 ст. л.
сахар – 2 ст. л.
соль – по вкусу
перец черный молотый – по вкусу
лист лавровый – 1 шт.
уксус столовый – 1 ст. л. (по желанию)
Приготовление
Крупно нарезанный кабачки и лук прокрутить на мясорубке.
Переложить в жаровню или кастрюлю с толстым дном и хорошенько перемешать с томатной пастой, растительным маслом и майонезом.
Довести до кипения на среднем огне, помешивая; немного уменьшить огонь и готовить еще 1,5–2 часа при частом помешивании.
Посолить, поперчить, добавить сахар и лавровый лист и тушить еще 1 час, помешивая.
Для надежности за несколько минут до готовности влить уксус и как следует перемешать.
Из готовой икры удалить лавровый лист, чтобы она не горчила, быстро разложить по предварительно простерилизованным банкам и закатать.
4. Кабачковая икра с яблоками
Яблоки нужно выбирать зеленые и кислые – они не только добавят икре пикантность, но и станут натуральным консервантом.
Вам понадобится:
масло растительное – 3 ст. л.
морковь – 1 шт.
лук репчатый – 1 головка
помидоры – 2-3 шт.
кабачки – 3 шт.
яблоки зеленые кислые – 2 шт.
чеснок – 1 зубчик
соль – по вкусу
перец черный молотый – по вкусу
Приготовление
Морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками.
Кабачки также нарезать кубиками.
С помидоров удалить кожицу – для этого сделать на помидорах крестообразный надрез, положить их на сито или в дуршлаг и обдать крутым кипятком, после этого кожица легко снимается. Нарезать помидоры кубиками.
Разогреть на сковороде часть растительного масла и обжарить на нем вначале лук с морковкой до золотистого цвета, затем добавить помидоры, обжарить все вместе и переложить в жаровню или кастрюлю с толстым дном.
Влить на сковородку оставшееся масло, обжарить в нем до мягкости кабачки и переложить в кастрюлю.
Яблоки очистить от кожуры и семян, нарезать кубиками и переложить к овощам.
Тушить все вместе около 30 мин. на небольшом огне, регулярно помешивая.
Пропустить чеснок через чеснокодавилку и добавить к овощам. Посолить, поперчить и тушить еще столько же при периодическом помешивании.
Взбить икру блендером, довести до кипения и протушить еще 5 минут.
Готовую икру быстро разложить по предварительно простерилизованным банкам и закатать.