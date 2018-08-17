Не вздумайте худеть! четыре признака того, что ваш вес идеален

Расстраиваетесь, что ваша талия не такая тонкая, как вам бы хотелось? Не спешите садиться на диету или записываться в спортзал – возможно, именно сейчас вы находитесь в идеальном весе и вам категорически нельзя худеть. Определить, нужно ли вам худеть (или толстеть) довольно просто, но ориентировать при этом стоит не на показания весов или сантиметровой ленты, а исключительно на состояние здоровья. Вот четыре верных признака того, что ваш вес идеален и вам ни в коем случае не стоит его менять.
У вас нет болезней, связанных с ожирением
Считается, что идеальный объем талии для женщин – 70 см, а для мужчин – 80 см. если эти показатели превышены, высока вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но даже если вы укладываетесь в эти объемы, вам все равно стоит контролировать уровень холестерина, сахара и артериального давления. Если эти показатели в норме, скорее всего, ваш вес вам подходит, и нет никаких причин садиться на диету, пишет Goodhouse.ru.
Ваш пульс не превышает норму
У здорового сердца в состоянии покоя частота пульса находится в диапазоне от 60 до 100 ударов в минуту. Если ваш пульс соответствует этим показателям, скорее всего, ваше сердце не испытывает дополнительной нагрузки, а значит, вам не надо сбрасывать вес. Если же ваш пульс превышает норму, вам стоит изменить образ жизни, сделать его более здоровым и активным.
Вы чувствуете себя энергичной в течение всего дня
Вам хватает энергии на все необходимые дела, утром вы чувствуете себя достаточно бодро, а в течение дня вам не приходится «заправлять» себя кофеином? Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на кости и суставы, из-за чего может появляться ощущение усталости и сонливость. Поэтому если в течение дня вы чувствуете бодрость и легкость, скорее всего, ваш вес вполне нормален – что бы ни говорили глянцевые стандарты.
У вас здоровый баланс жира в организме
Не объемы и не килограммы определяют, насколько здоровая у вас фигура – на самом деле многое зависит от процента жира в организме. Если соотношение жировых отложений и мышц в вашем теле соответствует норме, вам не о чем волноваться. И худеть вам стоит начинать только в том случае, если баланс сместится в сторону жира. Что бы там ни говорили ваши весы!