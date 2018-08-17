Не вздумайте худеть! четыре признака того, что ваш вес идеален

У вас нет болезней, связанных с ожирением

Считается, что идеальный объем талии для женщин – 70 см, а для мужчин – 80 см. если эти показатели превышены, высока вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но даже если вы укладываетесь в эти объемы, вам все равно стоит контролировать уровень холестерина, сахара и артериального давления. Если эти показатели в норме, скорее всего, ваш вес вам подходит, и нет никаких причин садиться на диету, пишет Goodhouse.ru.

Ваш пульс не превышает норму

У здорового сердца в состоянии покоя частота пульса находится в диапазоне от 60 до 100 ударов в минуту. Если ваш пульс соответствует этим показателям, скорее всего, ваше сердце не испытывает дополнительной нагрузки, а значит, вам не надо сбрасывать вес. Если же ваш пульс превышает норму, вам стоит изменить образ жизни, сделать его более здоровым и активным.

Вы чувствуете себя энергичной в течение всего дня

Вам хватает энергии на все необходимые дела, утром вы чувствуете себя достаточно бодро, а в течение дня вам не приходится «заправлять» себя кофеином? Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на кости и суставы, из-за чего может появляться ощущение усталости и сонливость. Поэтому если в течение дня вы чувствуете бодрость и легкость, скорее всего, ваш вес вполне нормален – что бы ни говорили глянцевые стандарты.

У вас здоровый баланс жира в организме