Страх перед родами толкает женщин на аборты

Многие женщины испытывают серьезные волнения по поводу родов, поскольку их пугают боль, врачебные вмешательства и общая неопределенность по поводу того, что с ними произойдет в больнице. Но для некоторых будущих матерей страх схваток и родов оказывается настолько мощным, что полностью отравляет их жизнь. Речь идёт о психическом расстройстве под названием токофобия, что переводится, как боязнь родов. У некоторых женщин это также сопровождается неприязнью или отвращением к беременности, пишет Medikforum.ru.

Токофобию можно разделить на два типа - первичную и вторичную. Первичная токофобия развивается у женщин, которые никогда ранее не рожали. В их случае страх родов не связан с какими-либо травматическими переживаниями, но навеян другими тяжелыми эпизодами в жизни, включая сексуальные надругательства. Вполне возможно, что эти женщины видели боль при родах у своих знакомых, либо слышали многочисленные истории, описывающие деторождение, как мучительный опыт. Несложно представить, что вторичная токофобия развивается у уже рожавших женщин, которые столкнулись с тяжелыми схватками.