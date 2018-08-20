Бедным мужчинам нравится пышногрудые, а богатым - наоборот

Степень материального достатка мужчины влияет на его предпочтения в женской физиологии. Исследователи выяснили, что богатые мужчины предпочитают женщин с небольшим размером груди, а вот бедных представителей сильного пола тянет на пышногрудых женщин. Ученых и психологов всегда интересовало, почему женщины с большим бюстом так привлекают мужчин, и по каким причинам им порой нравятся представительницы прекрасного пола с небольшой грудью. Оказалось, что все зависит от уровня дохода мужчины, передает Medikforum.ru.

Авторы исследования провели два эксперимента, в ходе которых они проверяли, выберут ли мужчины, не имеющие особых материальных благ, женщин с крупным бюстом, или с небольшим. Затем тот же самый выбор попросили сделать мужчин, которые были более успешны в материальном плане. Эксперименты проводились среди 266 жителей Малайзии разного социоэкономического статуса. Каждому из них показывали анимированные женские фигуры с различным размером груди. Все участники эксперимента должны были оценивать женщин по степени физической привлекательности.