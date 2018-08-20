Десять способов, которые сделают ваши волосы здоровее

Совет: в первую очередь забудьте о расчесывании мокрых волос. В таком состоянии они наиболее подвержены стрессу и на гребенке вы можете заметить не один десяток волосинок.

Не используйте масло для избавления от перхоти

Перхоть – это воспалительный процесс, нуждающийся в медикаментозном лечении, в том числе медицинскими шампунями. А многие полагают, что перхоть возникает из-за чересчур сухой кожи головы. Так как это проблема представляет собой отшелушивающиеся клетки, которые только портят внешний вид.

Совет: обратитесь к трихологу, который поможет определить причину образования перхоти и назначит грамотную терапию. Помните, что самолечение угрожает вам еще большими проблемами.

Не красьте волосы слишком часто

Как известно, окрашивание портит волосы. Несмотря на то, что сейчас созданы щадящие красители, это не добавляет вашим волосам здоровья, а провоцирует ломкость, сухость и выпадение. Поэтому делать это стоит как можно реже, только по мере острой необходимости.

Совет: дерматологи рекомендуют давать отдых волосам от окрашивания и не выполнять эту процедуру три месяца в году.

Принимайте душ после бассейна

Казалось бы, только что побывал в воде, так для чего мыть голову после бассейна? Это крайне необходимая процедура, потому что в любом бассейне используют хлорированную воду. Это не придает здоровья вашим волосам, а только портит их внешний вид и состояние.

Совет: тщательно промывайте волосы после бассейна. Некоторые медики рекомендуют делать это и до купания, так как мокрые волосы будут меньше впитывать влагу, а как следствие, черпать хлорированную воду.

Давайте своим волосам отдых

Ранее мы говорили, что окрашивание делает волосы «усталыми». Но есть и другие процедуры, которые не красят ваш внешний вид. К ним относится использование утюжков, фена, плойки, бигуди и других подобных средств. Дело в том, что вода утяжеляет волосы, поэтому использование таких помощников может существенно сгубить ситуацию. Ведь ни одна термозащита, которую, кстати, тоже надо применять в таких случаях, не может на 100 процентов подарить защиту волос. Заплетание волос в косы и хвосты также губительно сказывается на их состоянии.

Совет: постарайтесь чередовать использование разных средств и отдых. Это поможет меньше травмировать волосы и оставаться им более здоровыми.

Соблюдайте правила ЗОЖ

Здоровый образ жизни еще никому не навредил. На самом деле, как бы вы не старались использовать косметику и различные средства по уходу за волосами, они не станут здоровее, если не глядеть в глубь проблемы. А весь секрет здоровых и ухоженных волос кроется как раз в соблюдении активного и здорового образа жизни.