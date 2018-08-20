Десять способов, которые сделают ваши волосы здоровее

Забота о волосах – не пустой звук. Как и любому другому органу человека, любой системе, им требуется бережный уход. Тем более если вы мечтаете о густых, крепких, пышущих здоровьем волосах. В этой статье мы раскроем самые простые, но от того не менее эффективные секреты, которые помогут добиться отличного результата.
Не сидите на строгих диетах
В организме человека многое завязано на питании. Медики и ученые уже давно доказали, что строгие диеты только вредят людям, провоцируя срывы, подрыв здоровья и проблемы с желудочно-кишечным трактом. То же самое можно сказать и о волосах. Подобный тип питания будет изнурять организм и сказываться на состоянии ваших волос, ногтей и в целом красоты, пишет Medikforum.ru.
Совет: следуйте правильному питанию, придерживаясь той калорийности, которая вам необходима, исходя из вашего веса и роста. В вашем рационе должны присутствовать все необходимые элементы – белки, жиры и углеводы. В таком случае вы сможете не только похудеть, но и выглядеть намного здоровее.
Мойте голову едва теплой водой
Горячая вода и частые приемы душа могут только навредить волосам и коже. Дело в том, что в таком случае смывается огромное количество кожного сала, необходимого для защиты кожи головы и придания волосам естественного блеска. Впрочем, от прохладного душа тоже лучше отказаться, потому что это может спровоцировать воспаление легких.
Совет: используйте теплую воду, которая не навредит ни коже головы, ни в целом организму. Также стоит подумать над количеством раз мытья – делайте это раз в два-три дня, чтобы голова не загрязнялась слишком часто и ваши волосы не выглядели, как пакли, на следующий же день после мытья.
Выбирайте шампунь по типу кожи головы
Чтобы мытье волос прошло успешно, а голова не грязнилась слишком часто, нужно подобрать правильный шампунь в зависимости от типа кожи вашей головы. Если у вас слишком сухие и ломкие волосы, то шампунь против жирного блеска вам явно не поможет, а только больше высушит ваши локоны.
Совет: внимательно читайте этикеты на косметической продукции и подбирайте грамотный шампунь. Если вы не знаете свой тип волос, то стоит обратиться к специалисту, который поможет это выяснить. И помните – слишком дорогой шампунь не гарантирует великолепного результата. Средства из серии масс-маркет могут справляться со своей задачей ничуть не хуже. Также стоит отметить, что предназначение любого шампуня – сделать волосы чистыми, избавить от жира и грязи, а никак не придание им мягкости и гладкости.
Защищайте голову от солнца
Это необходимо для того, чтобы ваши волосы не сушились. Особенно ультрафиолету подвержены окрашенные волосы. Слишком большое и частое количество солнечных ванн без должной защиты может привести к ломкости и даже выпадению волос.
Совет: если вы собираетесь провести время на солнце, то необходимо позаботиться насчет головного убора. Волосы лучше прятать под панамкой или кепкой, чтобы и концы ваших прекрасных локонов не страдали от лучей.
Расчесывайтесь пореже
Привыкли крутиться перед зеркалом с расческой? Забудьте о вашем любимом занятии! Это приводит к чрезмерному травматизму и выпадению волос.
Совет: в первую очередь забудьте о расчесывании мокрых волос. В таком состоянии они наиболее подвержены стрессу и на гребенке вы можете заметить не один десяток волосинок.
Не используйте масло для избавления от перхоти
Перхоть – это воспалительный процесс, нуждающийся в медикаментозном лечении, в том числе медицинскими шампунями. А многие полагают, что перхоть возникает из-за чересчур сухой кожи головы. Так как это проблема представляет собой отшелушивающиеся клетки, которые только портят внешний вид.
Совет: обратитесь к трихологу, который поможет определить причину образования перхоти и назначит грамотную терапию. Помните, что самолечение угрожает вам еще большими проблемами.
Не красьте волосы слишком часто
Как известно, окрашивание портит волосы. Несмотря на то, что сейчас созданы щадящие красители, это не добавляет вашим волосам здоровья, а провоцирует ломкость, сухость и выпадение. Поэтому делать это стоит как можно реже, только по мере острой необходимости.
Совет: дерматологи рекомендуют давать отдых волосам от окрашивания и не выполнять эту процедуру три месяца в году.
Принимайте душ после бассейна
Казалось бы, только что побывал в воде, так для чего мыть голову после бассейна? Это крайне необходимая процедура, потому что в любом бассейне используют хлорированную воду. Это не придает здоровья вашим волосам, а только портит их внешний вид и состояние.
Совет: тщательно промывайте волосы после бассейна. Некоторые медики рекомендуют делать это и до купания, так как мокрые волосы будут меньше впитывать влагу, а как следствие, черпать хлорированную воду.
Давайте своим волосам отдых
Ранее мы говорили, что окрашивание делает волосы «усталыми». Но есть и другие процедуры, которые не красят ваш внешний вид. К ним относится использование утюжков, фена, плойки, бигуди и других подобных средств. Дело в том, что вода утяжеляет волосы, поэтому использование таких помощников может существенно сгубить ситуацию. Ведь ни одна термозащита, которую, кстати, тоже надо применять в таких случаях, не может на 100 процентов подарить защиту волос. Заплетание волос в косы и хвосты также губительно сказывается на их состоянии.
Совет: постарайтесь чередовать использование разных средств и отдых. Это поможет меньше травмировать волосы и оставаться им более здоровыми.
Соблюдайте правила ЗОЖ
Здоровый образ жизни еще никому не навредил. На самом деле, как бы вы не старались использовать косметику и различные средства по уходу за волосами, они не станут здоровее, если не глядеть в глубь проблемы. А весь секрет здоровых и ухоженных волос кроется как раз в соблюдении активного и здорового образа жизни.
Совет: следуйте правилам ЗОЖ, чтобы ваши волосы благоухали чистотой, красотой и здоровьем. Также перестаньте подвергать себя стрессам и слишком остро реагировать на них. Любые подобные проблемы провоцируют ухудшение состояния всего организма, в том числе кожи головы и волос.