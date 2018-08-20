Шесть генетических вещей, которые дети наследуют только от отцов

Как мы узнаем, как правильно завязать обувь? Или ездить на велосипедах без тренировочных колес? На кого бы вы кричали, чтобы тот перестал рассказывать ужасные шутки, даже если она смешные? Кто нас подбрасывал высоко в небо в детстве, в конце концов?

Тревожная истина заключается в том, что за последние несколько десятилетий роль отца сильно изменилась. В 1960-е годы было необычно расти в семье с одним из родителей - лишь 10% детей были воспитаны только мамами, пишет Lifter.com.ua.

Сегодня же до 40% детей воспитываются в основном их матерями, утверждает авторитетное издание Art of Manliness.

По статистике, дети, росшие без отца, реже становятся богатыми, хуже учатся и даже имеют меньший словарный запас, чем дети, чьи папы рядом! Не говоря уже о последствиях для общего эмоционального и духовного здоровья.

Мы любим супермам, их невероятную любовь и жертвы, на которые они каждый день идут ради своих чад. Но сегодня мы хотим немного поговорить об отцах, исследуя только то, какое влияние они оказывают на вас... через ДНК.

Шесть черт, которые вы наследуете от своего отца:

1. Генетические мутации.

В исследовании, проведенном в 2015 году в Nature Genetics, ученые поняли, что то, насколько выражены тысячи разных генов у мышей, зависело от того, от какого родителя они пришли. Приблизительно 60% генов отцов были более выразительными, чем матери, пишет Nature.

Если вы наследуете генетическую мутацию от своего отца, это гораздо более вероятно проявится, чем если вы наследуете ее от своей матери. Это объясняет многие другие интересные факты в этом списке.

2. Ваш пол.

Это одна из наиболее известных вещей, которые папы передают своим детям для тех, кто знает что-либо о генетике.

Младенцы получают комбинацию хромосом от обоих родителей, но у женщин только Х-хромосомы, и поэтому они могут передавать половую хромосому «X» своим потомкам.

У мужчин хромосомы «XY», и поэтому они могут либо перейти на хромосому «Х» (которая в паре с другим «Х» сделает девочку), либо передать хромосому «Y» (которая сделает мальчика).

Это также означает, что любые гены, «написанные» на Y-хромосоме, могут поступать только от вашего отца. (Это объясняет остальные факты!)

3. Ваш риск сердечных заболеваний.

К сожалению, не все генетические материалы – это всего лишь определение того, получаете ли вы нос мамы, подбородок вашего отца или знаменитые сумасшедшие рыжие волосы вашего деда.

Мужчины, которые несут хромосому «IY», на 50% чаще страдают сердечными заболеваниями и могут передать это своим сыновьям (не очень хорошие новости). Но, поскольку он встречается только на Y-хромосоме, папы не могут дать такой же риск своим дочерям.

4. Психическое здоровье.

Старшие мужчины, страдающие шизофренией или СДВГ, с большей вероятностью передадут это своим детям. Интересно, что это происходит отцами в возрасте из-за того, как их ДНК изменяется с возрастом.

ДНК, которую матери передают своим детям, не меняется со временем.

5. Кривые зубы... или хорошее стоматологическое здоровье.

Еще одни плохие новости, джентльмены. Отцовские гены здоровья зубов выражены больше, чем у вашей мамы. Но это может быть хорошо.

Если твоей маме приходилось носить брекеты, а зубы твоего отца в идеальном состоянии по сей день, тебе вряд ли понадобится стоматологическое вмешательство.

6. Бесплодие.

К счастью, бесплодие не обязательно заставляет людей отказываться от родительства.