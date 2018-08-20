Честный рейтинг лучших и худших жен по знаку Зодиака

Женщина-Телец знает, чего она хочет, и в своем упрямстве способна казаться неразумной. Если она чего-то добивается, то идет к цели напролом, даже если для этого нужно прибегнуть к слезам, угрозам или битью посуды. Если вы связались с женщиной-Тельцом, будьте готовы либо уступить, либо выйти из игры.

Она готова в равной мере давать и брать. Она очень привязчива, но обладает врожденным здравым смыслом. Некоторые совершают ошибку, недооценивая ее интеллект, поскольку она не склонна демонстрировать свое остроумие в обществе.

8. Рак.

Женщине, рожденной под созвездием Рака, трудно полностью отдаться любви, хотя она крайне привлекательна для мужчин благодаря своей скромности, обаянию и способности сочувствовать их проблемам.

Если вы хотите завоевать ее, не забудьте о розах, свечах, шампанском и лирических стихах. Победа не будет быстрой. Развитие этих отношений пойдет радикально: жизнь или смерть, все или ничего, брак или прощание навек.

Женщина Рак преданна мужчине, выбранному ею себе в партнеры. Иногда ее преданность бывает чрезмерно навязчивой. В свою очередь, она ожидает безраздельной привязанности от своего любовника.

Ей нужно, чтобы вокруг нее суетились, волновались, боготворили ее. За ней нужно ухаживать с мягкой заботой и терпеливым вниманием, поскольку она избегает излишне настойчивых мужчин.

7. Лев.

Для женщины, рожденной под знаком Льва, нет ничего важнее мужчин, увлеченных ею и выражающих свой восторг. Сама она при этом не обязательно влюблена. В определенном смысле она выставляет секс на продажу, а ее плата — удовлетворение, которое она испытывает от мысли, что ее так высоко ценят.

Она не только должна занимать важное место в жизни партнера, но и быть единственной для него. К ней самой, однако, подобные ограничения не относятся. Она хочет оставаться совершенно свободной в выборе новой жертвы.

Обычно это не отнимает у нее много времени: жертва сама охотно идет навстречу. Она преданна тем, кто любит ее, но если привязанность к ней исчезает, она уходит.

Она часто может оказаться замешанной в «любовном треугольнике», сталкивая двух мужчин лбами. Она счастлива, только когда она в центре внимания.

6. Водолей.

Женщина, рожденная под знаком Водолея, обладает очень сильным интеллектом. Ей не нравится, чтобы на нее смотрели как на сексуальный объект. У нее высокие требования, которых она не стремится занижать, и она настаивает на том, чтобы мужчина относился к ней с должным уважением.

Она любит друзей и вечеринки, прекрасно чувствует себя в обществе и всегда готова принять приглашение в последнюю минуту от того, кто ей нравится. В основном честная и открытая, она не умеет лгать, поскольку не хочет быть неправдивой.