Честный рейтинг лучших и худших жен по знаку Зодиака

Любые отношения зависят от массы самых разных факторов. Но есть определенные закономерности, которые можно вычислить, основываясь на знаке Зодиака.
Вот полный рейтинг девушек по знакам Зодиака:
12. Скорпион.
Женщина, рожденная под знаком Скорпиона, очень сексуальна. Только совсем безразличный к сексу мужчина не отреагирует на страсть в ее глазах, жестах и голосе, пишет Lifter.com.ua.
Когда она встречает привлекательного мужчину, она знает, как выделить его из толпы, и это происходит задолго до того, как он успеет заметить какую-либо другую женщину.
Ее энергии хватит на нескольких женщин: она любит хорошо работать и хорошо развлекаться. Чем бы она ни занималась, она склонна к излишествам. Это может очаровывать, но утомляет.
С ней вы никогда не соскучитесь, но вам захочется более спокойной, уравновешенной жизни. Она — плод собственных страстей. Но это не всегда относится к сексу; ее страсть к жизни существует независимо от мужчин.
11. Дева.
Статистика свидетельствует, что среди женщин, рожденных под знаком Девы, больше старых дев, чем в любом другом знаке Зодиака. Проблема в том, что она не может найти мужчину, отвечающего ее высоким требованиям. Она склонна к поверхностным суждениям о людях и нередко делает выводы на основании лишь внешнего вида.
В результате она упускает возможность встретить совместимого с ней мужчину.
Ключ к пониманию ее натуры в том, что она слишком контролирует себя. Она столь же эмоциональна, как и другие женщины, но хорошо слишком управляет своими чувствами. Ее внутренние стремления почти всегда остаются в тайне.
Она способна быть терпеливой и доброй, но при этом она остается целеустремленной, холодной и подчиняется всегда разуму, а не сердцу. Если она выбрала какой-то путь, ничто не заставит ее свернуть с него. Если она выходит замуж, то обычно это происходит поздно.
10. Овен.
Женщина-Овен очаровательна, противоречива и темпераментна. Она способна переключать эмоции так стремительно, что тугодум противоположного пола очень быстро окажется далеко позади в облаке пыли.
Мужчина должен мириться с ее желаниями, которые резко меняются. Она импульсивна в высказываниях и часто, кажется, равнодушна к тому, что сама говорит. Ее неугомонность заставит шевелиться любого мужчину.
У нее ярко выраженная тенденция к господству, она стремится навязать свое мнение окружающим. Она постарается помыкать вами, и ее агрессивность может свести на нет ваш успех.
Она влюблена в любовь — романтик, воспринимающий секс как одно из жизненных удовольствий. Но она хочет именно сексуальных отношений: женщина-Овен ищет любовника, а не отца.
9. Телец.
Ее повелительница — Венера, поэтому она знает все приемы соблазнения без помощи учебников. Будучи очень чувственной, она несравненна в искусстве притягивания мужчин. Но, притягивая многих, она выбирает лишь избранных.
Настоящая любовь с ней не будет протекать гладко. Она от рождения ревнива и способна устраивать весьма шумные сцены. Если она считает, что ею пренебрегают, она скажет прямо все, что у нее на уме.
Женщина-Телец знает, чего она хочет, и в своем упрямстве способна казаться неразумной. Если она чего-то добивается, то идет к цели напролом, даже если для этого нужно прибегнуть к слезам, угрозам или битью посуды. Если вы связались с женщиной-Тельцом, будьте готовы либо уступить, либо выйти из игры.
Она готова в равной мере давать и брать. Она очень привязчива, но обладает врожденным здравым смыслом. Некоторые совершают ошибку, недооценивая ее интеллект, поскольку она не склонна демонстрировать свое остроумие в обществе.
8. Рак.
Женщине, рожденной под созвездием Рака, трудно полностью отдаться любви, хотя она крайне привлекательна для мужчин благодаря своей скромности, обаянию и способности сочувствовать их проблемам.
Если вы хотите завоевать ее, не забудьте о розах, свечах, шампанском и лирических стихах. Победа не будет быстрой. Развитие этих отношений пойдет радикально: жизнь или смерть, все или ничего, брак или прощание навек.
Женщина Рак преданна мужчине, выбранному ею себе в партнеры. Иногда ее преданность бывает чрезмерно навязчивой. В свою очередь, она ожидает безраздельной привязанности от своего любовника.
Ей нужно, чтобы вокруг нее суетились, волновались, боготворили ее. За ней нужно ухаживать с мягкой заботой и терпеливым вниманием, поскольку она избегает излишне настойчивых мужчин.
7. Лев.
Для женщины, рожденной под знаком Льва, нет ничего важнее мужчин, увлеченных ею и выражающих свой восторг. Сама она при этом не обязательно влюблена. В определенном смысле она выставляет секс на продажу, а ее плата — удовлетворение, которое она испытывает от мысли, что ее так высоко ценят.
Она не только должна занимать важное место в жизни партнера, но и быть единственной для него. К ней самой, однако, подобные ограничения не относятся. Она хочет оставаться совершенно свободной в выборе новой жертвы.
Обычно это не отнимает у нее много времени: жертва сама охотно идет навстречу. Она преданна тем, кто любит ее, но если привязанность к ней исчезает, она уходит.
Она часто может оказаться замешанной в «любовном треугольнике», сталкивая двух мужчин лбами. Она счастлива, только когда она в центре внимания.
6. Водолей.
Женщина, рожденная под знаком Водолея, обладает очень сильным интеллектом. Ей не нравится, чтобы на нее смотрели как на сексуальный объект. У нее высокие требования, которых она не стремится занижать, и она настаивает на том, чтобы мужчина относился к ней с должным уважением.
Она любит друзей и вечеринки, прекрасно чувствует себя в обществе и всегда готова принять приглашение в последнюю минуту от того, кто ей нравится. В основном честная и открытая, она не умеет лгать, поскольку не хочет быть неправдивой.
Если она любит кого-нибудь, то обычно раскрывает перед ним душу, часто не очень уместно. Женщины-Водолеи любят участвовать в чужой жизни. Иногда дают никому не нужные советы, которые никто и не собирается выслушивать.
Ей нравится добиваться чего-нибудь. Она идет навстречу любой новой возможности, принимает на себя ответственность за новые дела, потому что чувствует, что добьется любой цели и выполнит любое порученное ей дело.
5. Близнецы.
Женщина, рожденная под знаком Близнецов, способна привлечь внимание любого мужчины, поскольку является остроумным и очаровательным собеседницей. Кроме того, она — внимательная слушательница, которая с интересом отнесется к проблемам другого. Близнецы любят анализировать ситуации, искать мотивы и предлагать свои советы.
Она легко заводит друзей, но, как правило, не бывает заинтересована в более длительной дружбе. Ей хочется всем нравиться, хотя сама она не обязательно привязана ко всем.
Обычно она испытывает недовольство, если кто-то отнимает у нее слишком много времени или сваливает на нее проблемы, которые она уже решила к своему полному удовлетворению.
Ей довольно сложно заниматься долго одним и тем же делом, поскольку она быстро увлекается чем-нибудь новым. Будучи эмоциональной, она в состоянии проиграть целую гамму чувств, когда остальные успеют взять лишь пару нот. Однако ей самой трудно подчинить себя одной эмоции, как и ограничить себя одним любовником.
4. Весы.
Женщины, родившиеся под знаком Весов, известны своей привлекательностью и утонченными манерами. Поскольку ее знаком управляет Венера, женщина знака Весы весьма искусна в любви. Она изящно одевается, пользуется хорошими и дорогими духами, любит красивые украшения и пытается окружить себя роскошью.
Такой же утонченный подход относится и к мужчинам. Если ее партнер на это не способен, то ему лучше впредь держаться от нее подальше.
Нельзя отрицать ее склонность к непостоянству. Она пытается флиртовать с любым привлекательным мужчиной на своем пути, но очень быстро переходит от одного к другому, пытаясь покорить его. В основном она просто хочет, чтобы ею восхищались. За исключением редких случаев, ее привязанность неглубока и непродолжительна.
Если дело идет не так, как ей нравится, она может стать мелочной и придирчивой. Она ищет совершенства и готова преувеличивать чужие ошибки и недостатки, которые мешают ей достичь его. Особенно ее раздражает мужчина, говорящий о деньгах. Она считает, что деньги предназначены для трат и покупок, а не разговоров.
3. Козерог.
Женщина, рожденная под знаком Козерога, слишком сдержана в любви, ей не хватает смелости преступить моральные запреты. Нужно сильно постараться, чтобы раскрепостить ее. Пока она не преодолеет осторожного подхода к любви, она не узнает ее истинных радостей.
Она способна увлечься любым мужчиной, но при этом держит себя в руках. Ее неприступность рухнет, как только она станет более уверенной в себе — и в вас.
Она с удовольствием воспринимает восхищение и ухаживание, но никогда не позволит обладать собой полностью. Она знает, чего вы хотите, но вы никогда не узнаете наверняка, что она думает.
Многие мужчины считают, что ее трудно понять. Другим ее сдержанность и неприступность кажутся соблазнительными, поскольку они догадываются, что под этим скрываются чрезвычайно сильные эмоции.
2. Рыбы.
Женщина, рожденная под знаком Рыб, очень женственна, чувственна и восприимчива. Она обладает хорошей интуицией. У нее необыкновенный дар видеть все насквозь.
Атмосфера таинственности, окружающая ее, может быть обманчива. Она действительно обладает странным, притягательным свойством, привлекающим мужчин. Однако она — очень зависимая натура и сильно привяжется к человеку, который будет играть главную роль в ее жизни.
Ей постоянно необходимо повторять, что она любима. Она, в свою очередь, отблагодарит партнера преданностью своей чувственной души.
Она больше склонна к мечтам и надеждам, чем к конкретным действиям. У нее сверхъестественное умение окружать себя влиятельными, нужными людьми. Поскольку она выглядит невинной и беспомощной, она еще больше черпает из них силу.
1. Стрелец.
Женщина, рожденная под знаком Стрельца, — соблазнительница и неисправимая кокетка. Она любит флирт и азартна в любовных играх. Она будет экспериментировать в сексе с легким чувством так, чтобы ее партнеры остались друзьями.
Женщина, рожденная под этим знаком, не против заниматься сексом с партнером, но гораздо больше ее интересуют дружба, обмен идеями и романтические приключения. Она может быть очень соблазнительной, и мужчине порой трудно понять, начала ли она сексуальную игру или просто ищет друга.
Ее энтузиазм, готовность идти навстречу, чувство юмора и остроумие порадуют любого мужчину. Она — хорошая слушательница, хороший товарищ для мужчины, любящего спорт и приключения, и прекрасная хозяйка, способная оживить любую вечеринку, ведь к ней всегда тянутся интересные люди.
Она любит свою свободу, и ничто не должно мешать ее свободолюбивой натуре. Ей не сидится на месте — она обожает путешествовать. Учтите: она любит разнообразие и готова быстро расстаться с мужчиной, который ее больше не интересует.