Девушка с синдромом Дауна выиграла конкурс красоты среди подростков

Кейт Грант 19 лет. Она живет в небольшом городе Кукстаун в Северной Ирландии. У Кейт — синдром Дауна, но это не помешало ей победить в конкурсе красоты под названием Ultimate Beauty Of The World в номинации «подросток», пишет The Mirror.

Конкурс проводит фонд Make-A-Wish («загадай желание»). Номинаций много: помимо трех стандартных конкурсов — среди подростков, детей до 14 лет и тех, кто старше двадцати лет, — есть номинации «Мисс благотворительность» (тоже в трех возрастах), передает Medialeaks.ru.

К участию допускают всех желающих девушек, которые проходят отбор в своих странах, независимо от их роста, веса или других особенностей внешности.

Кейт по профессии модель, хотя опыт у нее небольшой. Она время от времени снималась для рекламы, а потом в прошлом году решила поучаствовать в конкурсе фонда в Северной Ирландии и выиграла его неожиданно для себя самой.

Естественно, все это было бы невозможно без постоянной поддержки со стороны мамы — Дирдре Грант. Мама не просто помогла Кейт успешно окончить школу, но добилась того, что девушка никогда не чувствовала себя ущербной или неправильной.

Мать рассказывает, как врачи давали самые мрачные прогнозы о будущем Кейт.

«Доктор рисовал очень печальные картины. Он сказал, что она не научится читать, что она с трудом будет говорить и никогда не сможет вести полноценные разговоры. Я вспомнила о нем, пока слушала ее речь со сцены после победы в конкурсе. Она говорила о своих надеждах на инклюзивное общество, когда люди в нем будут по-настоящему равны».

Когда Дирдре поняла, что у Кейт есть задатки модели, она сначала столкнулась со множеством отказов. Конечно, женщина была к ним готова. Другое дело — сама Кейт. Для нее отказы были болезненными, а ведь это была ее идея и ее мечта — стать моделью.

Дирдре создала страничку в Facebook и выложила портфолио туда. Там его и увидел Тейло-Рей Хэмилтон, директор и организатор конкурса красоты под патронажем фонда Make-A-Wish. Он сам написал Кейт и пригласил ее к участию. И вот мечта сбылась.

В интервью социальному сайту о молодежи Fixers Кейт рассказывала, что участие в модельном бизнесе и конкурсах красоты для нее — способ менять мир.

«Нужно изменить представления в обществе о людях с ограниченными возможностями. Все равны. И бизнес должен быть открытым для всех».

Сама она считает модельную карьеру не только совершенно нормальной для человека с синдромом Дауна, более того — для нее самой это призвание.

«Я обожаю быть моделью. Мне нравится делать прически, макияж. Я уже даже работала на показах на Belfast Fashion Week. Я хочу показать другим людям, что они тоже могут делать все, что захотят, и быть, кем захотят».

В дальнейшем Кейт собирается заниматься социальной работой, в том числе в фонде. Она уже устроила акцию по сбору игрушек для малоимущих детей, которые находятся долгое время в Больнице королевы Виктории в Белфасте. На следующий год она войдет в число судей на конкурсе красоты.

Но главное для нее — оставаться примером для всей молодежи и подростков, какими бы ни были их особенности.