Если залить мясо коньяком или водкой и оставить так на три дня, будет шедевр

Если у вас не хватает времени на то, чтобы поводить часы на кухне, вам обязательно понравится этот рецепт. На самом деле, вместо жареного, вареного или печеного можно сделать гораздо вкуснее мясо – вяленое, пишет Nigella Recipes.
Все, что вам понадобится: это водка или коньяк и немножко терпения.
Если вы любитель бастурмы, прошутто или салями, то вы точно влюбитесь в эту закуску. И не забывайте – вяленое мясо домашнего приготовления в миллион раз полезнее покупной колбасы, пишет Lifter.com.ua.
Получается очень вкусная закуска из говядины всего за три дня.
Ингредиенты:
1 кг говяжьей вырезки;
100г соли;
100г сахара;
150 мл водки;
3 ст.л. оливкового масла;
1 ч.л. черного перца горошком.
Вот что нужно делать:
Для начала промойте мясо и удалите весь жир.
Возьмите удобный для вас пакет для маринования. Насыпьте туда все специи, налейте водку и масло. Хорошенько перемешайте.
Положите в пакет говядину и хорошенько завяжите его. Встряхни мясо, чтобы полностью покрыть его маринадом. Положи пакет в холодильник на 3 дня.
И вот он – ключевой момент! Достаньте пакет с мясом из холодильника.
Промокните говядину бумажным полотенцем (но ни в коем случае не промывайте его). Дай ему немного подсохнуть при комнатной температуре.
Готово! Можете наслаждаться этим невероятным вкусом.
Вместо водки можете использовать коньяк (только хороший). Так закуска получится еще более пикантной.