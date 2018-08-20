Если залить мясо коньяком или водкой и оставить так на три дня, будет шедевр

Все, что вам понадобится: это водка или коньяк и немножко терпения.

Если вы любитель бастурмы, прошутто или салями, то вы точно влюбитесь в эту закуску. И не забывайте – вяленое мясо домашнего приготовления в миллион раз полезнее покупной колбасы, пишет Lifter.com.ua.

Получается очень вкусная закуска из говядины всего за три дня.

Ингредиенты:

1 кг говяжьей вырезки;

100г соли;

100г сахара;

150 мл водки;

3 ст.л. оливкового масла;

1 ч.л. черного перца горошком.

Вот что нужно делать:

Для начала промойте мясо и удалите весь жир.

Возьмите удобный для вас пакет для маринования. Насыпьте туда все специи, налейте водку и масло. Хорошенько перемешайте.

Положите в пакет говядину и хорошенько завяжите его. Встряхни мясо, чтобы полностью покрыть его маринадом. Положи пакет в холодильник на 3 дня.

И вот он – ключевой момент! Достаньте пакет с мясом из холодильника.

Промокните говядину бумажным полотенцем (но ни в коем случае не промывайте его). Дай ему немного подсохнуть при комнатной температуре.

Готово! Можете наслаждаться этим невероятным вкусом.