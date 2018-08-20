Любители гель-лака для ногтей чаще умирают от рака

Покрытие защищает ноготь от внешних агрессивных факторов - уборки, готовки, воды, а иногда и сборки мебели. Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд, пишет Lifter.com.ua.

Покрытие гель-лака застывает лишь под воздействием UF-лучей. В них-то исследователи и видят угрозу для кожи.

По словам экспертов, регулярное воздействие УФ-лучей на кожу рук способствует возникновению и развитию меланомы - одной из самых злокачественных опухолей.

Вот кому следует избегать процедуры сушки ногтей под УФ-лампой:

людям со светлой кожей и волосами;

людям, которых не берет загар - они постоянно обгорают;

людям, которые слишком часто подвергаются действию ультрафиолета;

тем, кто не использует кремы и косметику с солнцезащитой;

тем, у кого слабый иммунитет;

тем, кто имеет наследственную предрасположенность к онкозаболеваниям;

людям, которые страдают экземой или псориазом.