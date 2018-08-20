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Любители гель-лака для ногтей чаще умирают от рака

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ФОТО: Scanpix

Покрытие гель-лаком - самая востребованная процедура в современном мире маникюра, пишет Televisa. Главный плюс гель-лака - экономия времени. Cнятие старого покрытия, сам маникюр и нанесение геля-лака занимают 1,5-2 часа.

Покрытие защищает ноготь от внешних агрессивных факторов - уборки, готовки, воды, а иногда и сборки мебели. Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд, пишет Lifter.com.ua.

Покрытие гель-лака застывает лишь под воздействием UF-лучей. В них-то исследователи и видят угрозу для кожи.

По словам экспертов, регулярное воздействие УФ-лучей на кожу рук способствует возникновению и развитию меланомы - одной из самых злокачественных опухолей.

Вот кому следует избегать процедуры сушки ногтей под УФ-лампой:

    людям со светлой кожей и волосами;

    людям, которых не берет загар - они постоянно обгорают;

    людям, которые слишком часто подвергаются действию ультрафиолета;

    тем, кто не использует кремы и косметику с солнцезащитой;

    тем, у кого слабый иммунитет;

    тем, кто имеет наследственную предрасположенность к онкозаболеваниям;

    людям, которые страдают экземой или псориазом.

Перед посещением маникюрного кабинета специалисты советуют женщинам непременно нанести на руки крем с высоким уровнем защиты SPF и надеть специальные перчатки, которые препятствуют попаданию ультрафиолета на руки.

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