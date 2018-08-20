Любители гель-лака для ногтей чаще умирают от рака

Покрытие гель-лаком - самая востребованная процедура в современном мире маникюра, пишет Televisa. Главный плюс гель-лака - экономия времени. Cнятие старого покрытия, сам маникюр и нанесение геля-лака занимают 1,5-2 часа.
Покрытие защищает ноготь от внешних агрессивных факторов - уборки, готовки, воды, а иногда и сборки мебели. Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд, пишет Lifter.com.ua.
Покрытие гель-лака застывает лишь под воздействием UF-лучей. В них-то исследователи и видят угрозу для кожи.
По словам экспертов, регулярное воздействие УФ-лучей на кожу рук способствует возникновению и развитию меланомы - одной из самых злокачественных опухолей.
Вот кому следует избегать процедуры сушки ногтей под УФ-лампой:
людям со светлой кожей и волосами;
людям, которых не берет загар - они постоянно обгорают;
людям, которые слишком часто подвергаются действию ультрафиолета;
тем, кто не использует кремы и косметику с солнцезащитой;
тем, у кого слабый иммунитет;
тем, кто имеет наследственную предрасположенность к онкозаболеваниям;
людям, которые страдают экземой или псориазом.
Перед посещением маникюрного кабинета специалисты советуют женщинам непременно нанести на руки крем с высоким уровнем защиты SPF и надеть специальные перчатки, которые препятствуют попаданию ультрафиолета на руки.