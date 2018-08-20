Шесть спасительных правил макияжа для полных девушек

Каждое лицо прекрасно, но если тебе хочется чуть скрыть щечки или убрать акцент с двойного подбородка, в этом нет ничего криминального. С помощью макияжа сделать это проще всего.
Научись рисовать кошачьи глаза
Ты наверняка замечала, что плюс-сайз звезды частенько выходят в свет с кошачьими глазами, то есть рисуют стрелки, приподнятые наверх и подчеркивающие верхнее веко. Выбор объясняется тем, что именно такой прием выделяет глаза и (уводя внимание от щечек или подбородка) делают их миндалевидными — если верить статистике, то именно такую форму женщины по всему миру считают самой привлекательной, пишет Lady.mail.ru.
Затемни глаза
Альтернатива черной подводке — смоки айз в темных тонах и накладные ресницы (или тушь, отлично имитирующая их). Это опять же позволит сделать акцент на твоих прекрасных глазах и немного забыть о тех частях лица, которые ты хочешь скрыть.
Затемни брови
Звезды с нестандартной фигурой редко оставляют свои брови без внимания, причина та же — выделить верхнюю часть лица. Конечно, это не должен быть дикий лес (а некоторые знаменитости и такое допускают), все-таки без пинцета не обойтись, но вот подобрать карандаш на два, а то и на три оттенка темнее волос и провести им, чуть выходя за естественные границы, тебе никто не мешает. А если смелости тебе не занимать, то можешь последовать примеру звездных блондинок, которые красят брови в черный (плюс-сайз модель Кейт Аптон, к примеру, именно так поступает).
Не бойся использовать румяна
Кажется, что румяна как раз могут испортить ситуацию: подчеркнуть пухлые щечки, которые некоторые пытаются скрыть. И такие размышления действительно верны: если подвести яблочки щек, как советуют визажисты в общих случаях, то на них сложно будет не обратить внимания, ты буквально создашь образ разрумяненной девы, вышедшей из бани.
А вот если провести линию от щек к вискам и хорошенько растушевать ее (это и есть один из приемов знаменитой техники контуринга), то как раз визуально чуть вытянешь лицо. Для этого мероприятия тебе пригодятся нежно-розовые и персиковые оттенки, ничего красного или оранжевого и рядом быть не должно!
Почему мы советуем румяна для контуринга, а не специальные скульптурирующие средства (обычно именно с их помощью звезды получают выделенные скулы)? Дело в том, что с румянами меньше шансов ошибиться, все-таки остальные средства требуют практики. В крайнем случае можно использовать бронзатор, который тоже предстоит хорошенько растушевать с помощью кисточки.
Не бойся блеска
Речь, разумеется, идет не о жирном блеске сальных желез, а о деликатном, который можно получить с помощью средств с сиянием (это может быть флюид, хайлайтер, даже увлажняющий крем с соответствующим эффектом). Подчеркивать стоит зону под бровями, скуловые выступающие косточки, спинку носа. Все это придаст коже более отдохнувший вид, поможет сконцентрироваться на центре лица. Между прочим, в макияже для полненьких девушек визажисты рекомендуют отказаться от плотных тональных основ, это «утяжелит» лицо, а вот легкое тонирующее средство поможет сохранить концепцию «приободренной» кожи.
Остановись на нюдовой помаде
Естественно, никто не запрещает тебе использовать любимые красные или темные оттенки, но все же более удачными будут более естественные цвета: розовый, персиковый, бежевый. Во-первых, ты уже сделала акцент на глазах и скулах и от ярко выраженных губ стоит отказаться. Во-вторых, более спокойные помады помогут не концентрироваться на тяжелом или двойном подбородке.