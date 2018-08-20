Шесть спасительных правил макияжа для полных девушек

Научись рисовать кошачьи глаза

Ты наверняка замечала, что плюс-сайз звезды частенько выходят в свет с кошачьими глазами, то есть рисуют стрелки, приподнятые наверх и подчеркивающие верхнее веко. Выбор объясняется тем, что именно такой прием выделяет глаза и (уводя внимание от щечек или подбородка) делают их миндалевидными — если верить статистике, то именно такую форму женщины по всему миру считают самой привлекательной, пишет Lady.mail.ru.

Затемни глаза

Альтернатива черной подводке — смоки айз в темных тонах и накладные ресницы (или тушь, отлично имитирующая их). Это опять же позволит сделать акцент на твоих прекрасных глазах и немного забыть о тех частях лица, которые ты хочешь скрыть.

Затемни брови

Звезды с нестандартной фигурой редко оставляют свои брови без внимания, причина та же — выделить верхнюю часть лица. Конечно, это не должен быть дикий лес (а некоторые знаменитости и такое допускают), все-таки без пинцета не обойтись, но вот подобрать карандаш на два, а то и на три оттенка темнее волос и провести им, чуть выходя за естественные границы, тебе никто не мешает. А если смелости тебе не занимать, то можешь последовать примеру звездных блондинок, которые красят брови в черный (плюс-сайз модель Кейт Аптон, к примеру, именно так поступает).

Не бойся использовать румяна

Кажется, что румяна как раз могут испортить ситуацию: подчеркнуть пухлые щечки, которые некоторые пытаются скрыть. И такие размышления действительно верны: если подвести яблочки щек, как советуют визажисты в общих случаях, то на них сложно будет не обратить внимания, ты буквально создашь образ разрумяненной девы, вышедшей из бани.

А вот если провести линию от щек к вискам и хорошенько растушевать ее (это и есть один из приемов знаменитой техники контуринга), то как раз визуально чуть вытянешь лицо. Для этого мероприятия тебе пригодятся нежно-розовые и персиковые оттенки, ничего красного или оранжевого и рядом быть не должно!

Почему мы советуем румяна для контуринга, а не специальные скульптурирующие средства (обычно именно с их помощью звезды получают выделенные скулы)? Дело в том, что с румянами меньше шансов ошибиться, все-таки остальные средства требуют практики. В крайнем случае можно использовать бронзатор, который тоже предстоит хорошенько растушевать с помощью кисточки.

Не бойся блеска

Речь, разумеется, идет не о жирном блеске сальных желез, а о деликатном, который можно получить с помощью средств с сиянием (это может быть флюид, хайлайтер, даже увлажняющий крем с соответствующим эффектом). Подчеркивать стоит зону под бровями, скуловые выступающие косточки, спинку носа. Все это придаст коже более отдохнувший вид, поможет сконцентрироваться на центре лица. Между прочим, в макияже для полненьких девушек визажисты рекомендуют отказаться от плотных тональных основ, это «утяжелит» лицо, а вот легкое тонирующее средство поможет сохранить концепцию «приободренной» кожи.

Остановись на нюдовой помаде