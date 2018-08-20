Девушка-офицер покормила грудью брошенного врачами ребенка

В Аргентине полицейскому офицеру Селесте Айала пришлось на время стать кормящей матерью. Селеста заметила в детском госпитале, где работала, плачущего ребенка, на которого не обращали внимания врачи. Офицер спросила разрешения у докторов покормить мальчика.
После того как разрешение было получено, Селеста взяла ребенка на руки и покормила его, и мальчик тут же перестал плакать. Девушка рассказала Daily Mail:
«Я видела, как он плачет, и я поняла, что он был голодный, потому что он все время подносил руку ко рту. Мне было больно на него смотреть».
Коллега Селесты сказала, что доктора в больнице называли ребенка «грязным», но офицеру было все равно. Более того, девушка выложила в соцсети фотографию Селесты, кормящей грудью, написав, что восхищается добротой и открытым сердцем своей подруги. Снимок сразу же набрал несколько десятков тысяч ретвитов и лайков, а Селесту окрестили «героиней», пишет Deti.mail.ru.
По данным журналистов, мальчик был одним из шести детей матери-одиночки, которая попала в тяжелую ситуацию.
'Heroic' female police officer breastfeeds a malnourished baby | Daily Mail Online https://t.co/BclzR442w0— Samuel Miller (@Hephaestus7) August 17, 2018