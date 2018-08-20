Девушка-офицер покормила грудью брошенного врачами ребенка

После того как разрешение было получено, Селеста взяла ребенка на руки и покормила его, и мальчик тут же перестал плакать. Девушка рассказала Daily Mail:

«Я видела, как он плачет, и я поняла, что он был голодный, потому что он все время подносил руку ко рту. Мне было больно на него смотреть».

Коллега Селесты сказала, что доктора в больнице называли ребенка «грязным», но офицеру было все равно. Более того, девушка выложила в соцсети фотографию Селесты, кормящей грудью, написав, что восхищается добротой и открытым сердцем своей подруги. Снимок сразу же набрал несколько десятков тысяч ретвитов и лайков, а Селесту окрестили «героиней», пишет Deti.mail.ru.

По данным журналистов, мальчик был одним из шести детей матери-одиночки, которая попала в тяжелую ситуацию.