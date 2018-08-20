Как порно влияет на ваши романтические отношения

Три последних исследования показывают, что пристрастие к порно может причинить больше вреда, чем можно подумать, считают ученые и Psychology Today.
Быстрое распространение порнографии является одним из наследий цифровой эпохи - около 40 миллионов людей регулярно посещают порносайты только в США, сообщает Lifter.com.ua.
Последнее время СМИ часто публикуют предостерегающие статьи о порно-наркомании, и ее воздействии на неокрепшие умы. Но исследования утверждают, что преобладающее количество молодых людей - и чуть меньше половины женщин - считают, что смотреть порно - это нормально.
Опросив студентов колледжей по поводу использования порнографии в будущих романтических отношениях, исследователь Спенсер Олмстед и его коллеги обнаружили, что 70,8 процента мужчин и 45,5 процента женщин будут ее смотреть.
И только 22,3 процента мужчин и 26,3 процента женщин думали, что порнография не играет никакой роли в романтическом партнерстве.
Мужчины и женщины , как правило, расходятся по двум вопросам: как смотреть( в одиночку, группами, с сексуальным партнером) и как часто смотреть.
Молодые люди предпочитают смотреть порно со своими сверстниками. Им нравятся экстремальные вещи, двойные проникновения и сцены унижений.
Напротив, пожилые люди с большим опытом смотрят в одиночестве и или с партнером, и они предпочитают материал «где женщины выглядят так, как будто они наполнены желанием и наслаждением».
Исследование показало, что женщины больше задумываются о вреде порнографии. Мужчины склонны думать, что это увлечение имеет только положительные последствия.
Как сообщает Натаниэль Ламберта и другие исследователи, женщины, чьи партнеры регулярно смотрели порно, воспринимали его как угрозу стабильности их отношений.
С другой стороны, другие исследования показали, что молодые мужчины и женщины считают, что сексуально откровенный материал может помочь им исследовать их сексуальность и добавить "перцу" к тому, что они делают в постели.
Действительно ли порнография так безобидна, как думают люди?
Следующие три исследования показывают, что она оказывает большее влияние на отношения, чем можно было бы подумать.
1. У людей, равнодушных к порно, отношения крепче.
Аманда Мэддокс и ее коллеги опросили мужчин и женщин в возрасте от 18 до 34 лет, которые были в романтических отношениях. Исследователи измеряли уровни отрицательной коммуникации, корреляции отношений, приверженности или межличностных обязательств, сексуального удовлетворения и неверности.
В их исследовании 76,8% мужчин и 34,6% женщин смотрели материалы сексуального характера в одиночку; 44,8 процента сообщили о его просмотре с партнерами. Было обнаружено, что люди, которые не смотрели порно, имели более низкий уровень негатива, более гармоничные отношения и большее сексуальное удовлетворение.
Уровень их неверности был наполовину меньше, чем у тех, кто смотрел порно с их партнерами. Люди, которые смотрели порно со своими партнерами оказались более близкими и более сексуально удовлетворенными, чем те, кто смотрел в одиночку.
2. Просмотр порно располагает к отношениям без обязательств.
Исследователи обнаружили, что просмотр порно напоминает вам о всех потенциальных сексуальных партнерах, что, в свою очередь, снижает вашу преданность человеку.
Это также заставляет хотеть поменять человека, который лежит в постели с вами, на какого-то фантастического персонажа, которого вы никогда не встречали (и, вероятно, никогда не захотите).
Натаниэль Ламберт, Сесен Негаш и другие провели пять отдельных экспериментов, чтобы выяснить это. В первом они расспросили участников в возрасте от 17 до 26, которые были в отношениях (от трех лет до трех месяцев) про их интерес к порно и измерили уровень их обязательств.
Они обнаружили, что просмотр порно уменьшает верность как у мужчин, так и женщин, но сильнее влияет на мужчин.
В следующем исследовании участвовали только люди, которые смотрят порно. Первая половина группы должна была отказаться от порно в течение трех недель. Другую половину попросили отказаться от своей любимой пищи, но было разрешено смотреть порно.
Результат? Те, кто воздержался от откровенно сексуального материала, проявили повышенный интерес к отношениям в конце трех недель.
И да, люди, которые смотрели порнуху, были более склонны к флирту, обману и измене.
3. Альтернативные фантазии приводят к обману в реальном мире.
Во-первых, наблюдение за физически привлекательными и сексуально доступными людьми на экране может внушить человеку, что ему доступны такие же и в жизни. И второе, что порно побуждает к смене сексуальных партнеров.
Воздействие порно является надежным предсказателем неверности. Причем искать альтернативу захотят даже те, чьи партнеры сексуально привлекательны.
Порнография не такая безобидная вещь, когда речь идет о долгосрочных романтических отношениях. Имейте это в виду, когда ваш партнер открывает свой ноутбук «просто для удовольствия».