Шесть сообщений, которые никогда не стоит писать мужчине

1. Жалобы.

Это нужно свести к минимуму и в реальном общении, и в виртуальном. Мужчины вообще ненавидят это. Попробуй решать проблему, а не просто жаловаться на все плохое. Будь партнером мужчины, работайте вместе над преодолением трудностей. Не нужно пилить его просто так, не обсуждая, что можно сделать, чтобы исправить ситуацию, пишет Soulpost.ru.

2. Оскорбления и критика.

Не то чтобы нельзя было критиковать друг друга в отношениях — просто нужно делать это с чуткостью и любовью. Нельзя оскорблять и унижать партнера — это не побудит его меняться в лучшую сторону. И особенно не нужно критиковать в сообщении. Тебя могут еще более неправильно понять. Конструктивная критика может быть только при личной беседе.

3. Извинения.

Извиниться в сообщении легче всего. Но если речь идет о чем-то серьезном, то нужно подавить свою гордость и признать ошибку лично. Поговори с ним, убеди его, что ты осознаешь, что сделала не так и хочешь исправиться. Извинение в переписке нивелирует все его значение.

4. Обвинения.

Не спеши с выводами. Не выясняй отношения по переписке. Не обвиняй его в измене или в чем-то еще. Обсуждай все это при личной встрече и в уважительной манере (постарайся).

5. Серьезные вопросы.

Не расставайся с ним по телефону. Не проси его съехаться с тобой по переписке. Не сообщай о своей беременности в сообщении. Ты же не ждешь, что он сделает тебе предложение руки и сердца по переписке, верно? Относись к нему с таким же уважением. Если есть серьезный вопрос, обсуди его лично.

6. Секреты и личная информация.