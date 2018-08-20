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Пять обалденно вкусных, но простых запеканок

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Запеканка с курицей

ФОТО: Scanpix

Духовка — гениальное изобретение человечества, потому что в ней можно с легкостью приготовить много сытных блюд, пишет Coconutsly.club.

Запеканка с мясным фаршем и картофелем

Ингредиенты

    500 г говяжьего фарша

    1 кг картофеля

    1 яйцо

    250 мл молока

    100 г сливочного масла

    1 луковица

    50 г сыра

    соль, перец

Приготовление:

    Почистить и отварить картофель в подсоленной воде. Слить воду, добавить 50 г сливочного масла и растереть в пюре.

    Подогреть молоко и добавить в пюре. Размешать до получения однородной массы.

    Почистить и мелко нарезать лук. Обжарить до золотистого цвета на сливочном масле.

    Добавить фарш и обжарить до готовности, постоянно помешивая и разбивая комочки. Посолить и переложить в большую миску.

    Когда фарш слегка остынет, вбить яйцо и хорошенько перемешать.

    Смазать форму для выпекания сливочным маслом. Выложить фарш, сверху картофельное пюре.

    Выпекать 15 минут, достать, посыпать тертым сыром и убрать в духовку еще на 5 минут.

Запеканка с курицей и овощами

Ингредиенты

    350 г куриного филе

    1 луковица

    1 сладкий перец

    2 стебля сельдерея

    150 мл молока

    100 г сыра

    1 яйцо

    соль, перец

Приготовление:

    Отварить куриное филе до готовности в подсоленной воде.

    Остуженное филе нарезать кубиками.

    Очистить все овощи. Лук порезать полосками, сладкий перец — кубиками, сельдерей — кусочками.

    Обжарить на оливковом масле лук, затем сладкий перец и сельдерей.

    Смешать овощи с куриным филе, выложить все в форму для выпекания.

    Взбить яйцо с молоком и сыром, залить получившейся смесью куриное филе. Посыпать тертым сыром.

    Выпекать в духовке 15 минут.

Запеканка с брокколи и сыром

Ингредиенты

    500 г брокколи

    5 яиц

    300 г сметаны

    200 г твердого сыра

    2 ст. л. сливочного масла

    2 ст. л. панировочных сухарей

    соль, перец

Приготовление:

    Отварить брокколи в подсоленной воде.

    Смешать яйца, сметану и тертый сыр, посолить и поперчить.

    Смазать сливочным маслом форму для запекания, посыпать ее сухарями, выложить брокколи и залить яичной смесью.

    Выпекать в разогретой духовке 25 минут

Запеканка с пастой и ветчиной

Ингредиенты

    150 г пасты

    200 г ветчины

    4 ст. л. сливочного масла

    3 яйца

    150 г сметаны

    200 г зеленого горошка

    150 г сыра

    1 зубчик чеснока

    соль, перец

Приготовление:

    Отварить пасту, слить воду, добавить сливочное масло.

    Нарезать ветчину кусочками и немного обжарить с чесноком.

    Взбить яйца со сметаной, добавить сыр и хорошо перемешать.

    В отдельной миске смешать пасту, зеленый горошек и ветчину, выложить все в форму.

    Залить яичной смесью, посыпать тертым сыром и выпекать около 15 минут.

Запеканка с рисом и грибами

Ингредиенты

    500 г риса

    2 яйца

    250 г твердого сыра

    500 г шампиньонов

    2 луковицы

    соль, перец

Приготовление:

  Сварить рис в подсоленной воде.

    Грибы нарезать кусочками, лук почисть и мелко порубить.

    Обжарить лук, затем грибы.

    Смешать рис с половиной сыра, натертого на крупной терке.

    На форму, смазанную маслом, выложить половину риса, затем грибы с луком, затем оставшийся рис. Посыпать сверху второй половиной тертого сыра и украсить несколькими грибами.

    Выпекать 15 минут

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