Пять обалденно вкусных, но простых запеканок

Духовка — гениальное изобретение человечества, потому что в ней можно с легкостью приготовить много сытных блюд, пишет Coconutsly.club.
Запеканка с мясным фаршем и картофелем
Ингредиенты
500 г говяжьего фарша
1 кг картофеля
1 яйцо
250 мл молока
100 г сливочного масла
1 луковица
50 г сыра
соль, перец
Приготовление:
Почистить и отварить картофель в подсоленной воде. Слить воду, добавить 50 г сливочного масла и растереть в пюре.
Подогреть молоко и добавить в пюре. Размешать до получения однородной массы.
Почистить и мелко нарезать лук. Обжарить до золотистого цвета на сливочном масле.
Добавить фарш и обжарить до готовности, постоянно помешивая и разбивая комочки. Посолить и переложить в большую миску.
Когда фарш слегка остынет, вбить яйцо и хорошенько перемешать.
Смазать форму для выпекания сливочным маслом. Выложить фарш, сверху картофельное пюре.
Выпекать 15 минут, достать, посыпать тертым сыром и убрать в духовку еще на 5 минут.
Запеканка с курицей и овощами
Ингредиенты
350 г куриного филе
1 луковица
1 сладкий перец
2 стебля сельдерея
150 мл молока
100 г сыра
1 яйцо
соль, перец
Приготовление:
Отварить куриное филе до готовности в подсоленной воде.
Остуженное филе нарезать кубиками.
Очистить все овощи. Лук порезать полосками, сладкий перец — кубиками, сельдерей — кусочками.
Обжарить на оливковом масле лук, затем сладкий перец и сельдерей.
Смешать овощи с куриным филе, выложить все в форму для выпекания.
Взбить яйцо с молоком и сыром, залить получившейся смесью куриное филе. Посыпать тертым сыром.
Выпекать в духовке 15 минут.
Запеканка с брокколи и сыром
Ингредиенты
500 г брокколи
5 яиц
300 г сметаны
200 г твердого сыра
2 ст. л. сливочного масла
2 ст. л. панировочных сухарей
соль, перец
Приготовление:
Отварить брокколи в подсоленной воде.
Смешать яйца, сметану и тертый сыр, посолить и поперчить.
Смазать сливочным маслом форму для запекания, посыпать ее сухарями, выложить брокколи и залить яичной смесью.
Выпекать в разогретой духовке 25 минут
Запеканка с пастой и ветчиной
Ингредиенты
150 г пасты
200 г ветчины
4 ст. л. сливочного масла
3 яйца
150 г сметаны
200 г зеленого горошка
150 г сыра
1 зубчик чеснока
соль, перец
Приготовление:
Отварить пасту, слить воду, добавить сливочное масло.
Нарезать ветчину кусочками и немного обжарить с чесноком.
Взбить яйца со сметаной, добавить сыр и хорошо перемешать.
В отдельной миске смешать пасту, зеленый горошек и ветчину, выложить все в форму.
Залить яичной смесью, посыпать тертым сыром и выпекать около 15 минут.
Запеканка с рисом и грибами
Ингредиенты
500 г риса
2 яйца
250 г твердого сыра
500 г шампиньонов
2 луковицы
соль, перец
Приготовление:
Сварить рис в подсоленной воде.
Грибы нарезать кусочками, лук почисть и мелко порубить.
Обжарить лук, затем грибы.
Смешать рис с половиной сыра, натертого на крупной терке.
На форму, смазанную маслом, выложить половину риса, затем грибы с луком, затем оставшийся рис. Посыпать сверху второй половиной тертого сыра и украсить несколькими грибами.
Выпекать 15 минут