Пять обалденно вкусных, но простых запеканок

Запеканка с мясным фаршем и картофелем

Ингредиенты

500 г говяжьего фарша

1 кг картофеля

1 яйцо

250 мл молока

100 г сливочного масла

1 луковица

50 г сыра

соль, перец

Приготовление:

Почистить и отварить картофель в подсоленной воде. Слить воду, добавить 50 г сливочного масла и растереть в пюре.

Подогреть молоко и добавить в пюре. Размешать до получения однородной массы.

Почистить и мелко нарезать лук. Обжарить до золотистого цвета на сливочном масле.

Добавить фарш и обжарить до готовности, постоянно помешивая и разбивая комочки. Посолить и переложить в большую миску.

Когда фарш слегка остынет, вбить яйцо и хорошенько перемешать.

Смазать форму для выпекания сливочным маслом. Выложить фарш, сверху картофельное пюре.

Выпекать 15 минут, достать, посыпать тертым сыром и убрать в духовку еще на 5 минут.

Запеканка с курицей и овощами

Ингредиенты

350 г куриного филе

1 луковица

1 сладкий перец

2 стебля сельдерея

150 мл молока

100 г сыра

1 яйцо

соль, перец

Приготовление:

Отварить куриное филе до готовности в подсоленной воде.

Остуженное филе нарезать кубиками.

Очистить все овощи. Лук порезать полосками, сладкий перец — кубиками, сельдерей — кусочками.

Обжарить на оливковом масле лук, затем сладкий перец и сельдерей.

Смешать овощи с куриным филе, выложить все в форму для выпекания.

Взбить яйцо с молоком и сыром, залить получившейся смесью куриное филе. Посыпать тертым сыром.

Выпекать в духовке 15 минут.

Запеканка с брокколи и сыром

Ингредиенты

500 г брокколи

5 яиц

300 г сметаны

200 г твердого сыра

2 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. панировочных сухарей

соль, перец

Приготовление:

Отварить брокколи в подсоленной воде.

Смешать яйца, сметану и тертый сыр, посолить и поперчить.

Смазать сливочным маслом форму для запекания, посыпать ее сухарями, выложить брокколи и залить яичной смесью.

Выпекать в разогретой духовке 25 минут

Запеканка с пастой и ветчиной

Ингредиенты

150 г пасты

200 г ветчины

4 ст. л. сливочного масла

3 яйца

150 г сметаны

200 г зеленого горошка

150 г сыра

1 зубчик чеснока

соль, перец

Приготовление:

Отварить пасту, слить воду, добавить сливочное масло.

Нарезать ветчину кусочками и немного обжарить с чесноком.

Взбить яйца со сметаной, добавить сыр и хорошо перемешать.

В отдельной миске смешать пасту, зеленый горошек и ветчину, выложить все в форму.

Залить яичной смесью, посыпать тертым сыром и выпекать около 15 минут.

Запеканка с рисом и грибами

Ингредиенты

500 г риса

2 яйца

250 г твердого сыра

500 г шампиньонов

2 луковицы

соль, перец

Приготовление:

Сварить рис в подсоленной воде.

Грибы нарезать кусочками, лук почисть и мелко порубить.

Обжарить лук, затем грибы.

Смешать рис с половиной сыра, натертого на крупной терке.

На форму, смазанную маслом, выложить половину риса, затем грибы с луком, затем оставшийся рис. Посыпать сверху второй половиной тертого сыра и украсить несколькими грибами.