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Как приготовить солянку: простой рецепт универсального блюда

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Солянка

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/SCANPIX

Солянка мясная по классическому рецепту – это сытный, вкусный, ароматный суп, в рецепт которого входят разнообразные копчености, а кроме того, солянка – одновременно и первое, и второе блюдо, т.е. универсальное. Солянка редко получается одинаковой на вкус, потому что состав ингредиентов, в нее входящих, практически невозможно повторить.

На первый взгляд, кажется, что приготовить солянку очень хлопотно и дорого, потому что требуется много дорогих деликатесных продуктов. На самом деле это не так, особенно если готовить сборную солянку по рецепту классическому и проверенному, не из специально купленных, а из оставшихся после застолья продуктов, пишет Lady.tochka.net.

Рецепт солянки мясной сборной

Для приготовления солянки тебе понадобится:

    2,5 л мясного бульона,

    500 г копченостей (ребрышки, ветчина, колбаса и т.д.),

    1 луковица,

    1 морковь,

    4 картофелины,

    4 соленых огурца,

    70 г оливок,

    50 г каперсов,

    зелень (петрушка, укроп),

    пол лимона,

    100 г сметаны,

    1 ст. ложка томата,

    2 столовых ложки растительного масла,

    2 лавровых листа,

    паприка,

    кориандр,

    черный молотый перец,

    соль по вкусу.

Пошаговый рецепт солянки:

    Копчености нарежь соломкой, положи в кипящий мясной бульон и вари 15 минут.

    Картофель и морковь порежь кубиками, добавь в бульон и вари 15 минут.

    Соленые огурцы также нарежь соломкой. Налей в сковороду полстакана бульона, припусти в нем соленые огурцы примерно 5 минут и добавь в солянку.

    Лук порежь четверть кольцами.

    На разогретом растительном масле обжарь лук с перцем и солью до мягкости. Затем добавь томатную пасту и обжарь 2 минуты, помешивая.

    Добавь зажарку в солянку и вари 10-15 минут.

    В конце варки добавь каперсы, оливки, зелень, специи и вари 7-10 минут.

    Выключи огонь и дай солянке настояться 10-15 минут.

    Старайся не пересолить солянку, т.к. она варится изначально из соленых продуктов. Также имей в виду, что, когда солянка настоится, она станет солонее, чем сразу после приготовления.

    При подаче положи в каждую тарелку дольку лимона и заправь солянку сметаной.

Приятного аппетита!

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