Как приготовить солянку: простой рецепт универсального блюда

Солянка мясная по классическому рецепту – это сытный, вкусный, ароматный суп, в рецепт которого входят разнообразные копчености, а кроме того, солянка – одновременно и первое, и второе блюдо, т.е. универсальное. Солянка редко получается одинаковой на вкус, потому что состав ингредиентов, в нее входящих, практически невозможно повторить.
На первый взгляд, кажется, что приготовить солянку очень хлопотно и дорого, потому что требуется много дорогих деликатесных продуктов. На самом деле это не так, особенно если готовить сборную солянку по рецепту классическому и проверенному, не из специально купленных, а из оставшихся после застолья продуктов, пишет Lady.tochka.net.
Рецепт солянки мясной сборной
Для приготовления солянки тебе понадобится:
2,5 л мясного бульона,
500 г копченостей (ребрышки, ветчина, колбаса и т.д.),
1 луковица,
1 морковь,
4 картофелины,
4 соленых огурца,
70 г оливок,
50 г каперсов,
зелень (петрушка, укроп),
пол лимона,
100 г сметаны,
1 ст. ложка томата,
2 столовых ложки растительного масла,
2 лавровых листа,
паприка,
кориандр,
черный молотый перец,
соль по вкусу.
Пошаговый рецепт солянки:
Копчености нарежь соломкой, положи в кипящий мясной бульон и вари 15 минут.
Картофель и морковь порежь кубиками, добавь в бульон и вари 15 минут.
Соленые огурцы также нарежь соломкой. Налей в сковороду полстакана бульона, припусти в нем соленые огурцы примерно 5 минут и добавь в солянку.
Лук порежь четверть кольцами.
На разогретом растительном масле обжарь лук с перцем и солью до мягкости. Затем добавь томатную пасту и обжарь 2 минуты, помешивая.
Добавь зажарку в солянку и вари 10-15 минут.
В конце варки добавь каперсы, оливки, зелень, специи и вари 7-10 минут.
Выключи огонь и дай солянке настояться 10-15 минут.
Старайся не пересолить солянку, т.к. она варится изначально из соленых продуктов. Также имей в виду, что, когда солянка настоится, она станет солонее, чем сразу после приготовления.
При подаче положи в каждую тарелку дольку лимона и заправь солянку сметаной.
Приятного аппетита!