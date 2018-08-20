Как приготовить солянку: простой рецепт универсального блюда

На первый взгляд, кажется, что приготовить солянку очень хлопотно и дорого, потому что требуется много дорогих деликатесных продуктов. На самом деле это не так, особенно если готовить сборную солянку по рецепту классическому и проверенному, не из специально купленных, а из оставшихся после застолья продуктов, пишет Lady.tochka.net.

Рецепт солянки мясной сборной

Для приготовления солянки тебе понадобится:

2,5 л мясного бульона,

500 г копченостей (ребрышки, ветчина, колбаса и т.д.),

1 луковица,

1 морковь,

4 картофелины,

4 соленых огурца,

70 г оливок,

50 г каперсов,

зелень (петрушка, укроп),

пол лимона,

100 г сметаны,

1 ст. ложка томата,

2 столовых ложки растительного масла,

2 лавровых листа,

паприка,

кориандр,

черный молотый перец,

соль по вкусу.

Пошаговый рецепт солянки:

Копчености нарежь соломкой, положи в кипящий мясной бульон и вари 15 минут.

Картофель и морковь порежь кубиками, добавь в бульон и вари 15 минут.

Соленые огурцы также нарежь соломкой. Налей в сковороду полстакана бульона, припусти в нем соленые огурцы примерно 5 минут и добавь в солянку.

Лук порежь четверть кольцами.

На разогретом растительном масле обжарь лук с перцем и солью до мягкости. Затем добавь томатную пасту и обжарь 2 минуты, помешивая.

Добавь зажарку в солянку и вари 10-15 минут.

В конце варки добавь каперсы, оливки, зелень, специи и вари 7-10 минут.

Выключи огонь и дай солянке настояться 10-15 минут.

Старайся не пересолить солянку, т.к. она варится изначально из соленых продуктов. Также имей в виду, что, когда солянка настоится, она станет солонее, чем сразу после приготовления.

При подаче положи в каждую тарелку дольку лимона и заправь солянку сметаной.