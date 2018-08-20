Как это возможно? Британка узнала о беременности четвертым ребенком во время родов

Британка призналась, что в течение беременности не увеличилась в размерах, предохранялась­, и у нее были ежемесячные кровотечения. Поэтому когда у 29-летней Бейли резко заболел живот, она никак не ожидала, что это схватки. Ее мать Пэт первой поняла, что происходит, приняла роды у дочери и вызвала скорую, сообщает Lenta.ru.

Вскоре после рождения ребенок перестал дышать, однако оперативно прибывшие на место медики реанимировали девочку и оказали первую помощь матери. Их доставили в больницу и выписали спустя несколько дней. Девочку, весившую при рождении три с половиной килограмма, назвали Дезайрой (Desirae).

Доктора объяснили ошарашенной Бейли, что та не замечала беременности из-за нетипичного расположения плаценты перед маткой.