Неврологи узнали, к каким последствиям для ребенка приводят преждевременные роды

Выводы подкреплены экспериментами с грызунами. Известно: две группы мышат, нормальная и "гипоксическая", тренировались ходить по полностью автоматизированному "полигону", который сам показывал, сколько мышонку требуется времени на то, чтобы сделать очередное движение. Контрольная группа всегда быстрее "гипоксической" выучивалась автоматически преодолевать препятствие, пишет Meddaily.ru.