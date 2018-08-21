Как победить прыщи, появляющиеся после занятий спортом

Instagram может заставить нас поверить в то, что как только мы начнем посещать спортзал или заниматься бегом, то сразу превратимся в топ-модель с идеальной кожей. К сожалению, реальность полностью противоположна ожидаемому. Особенно в том, что касается кожи. К примеру, существует такой феномен, как прыщи бегунов. Речь идет об акне, которые появляются из-за блокирования волосяных фолликулов кожным салом, выделяемым из потовых желез. Они производят эту субстанцию для того, чтобы волосы и кожа не высыхали. Однако иногда сала производится очень много, оно смешивается с мертвыми клетками и кожи и формирует своего рода заглушки в фолликулах, пишет Medikforum.ru.

Безвредная молекула, которые обычно проживают на поверхности кожи, инфицирует эти закупоренные фолликулы, что приводит к кистам и прыщам. Акне бегунов вызываются заблокированными кожаными порами, поскольку при занятиях спортом в интенсивном режиме выделяется много пота. Кроме того, во время физических нагрузок человек совершает изрядное количество повторяющихся движений. Другими словами, не сами физические нагрузки вызывают угревую сыпь, а тесная одежда, которую мы носим, а в некоторых случаях и средства, которые мы втираем в лицо перед тренировками. Если вы и до начала посещений спортзала страдали от угревой сыпи, то физические нагрузки сделают ее еще более выраженной.