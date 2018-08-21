Семь ценных свойств вазелина, важных для вашей красоты

Вязкая структура этого вещества позволяет с успехом применять его в качестве защиты от холодного ветра, воды и, даже, воздействия некоторых едких химических субстанций. Жирная текстура и питательные свойства способствуют удалению с кожи накапливающихся загрязнений и смягчению эпидермиса,пишет Medikforum.ru.

А существенное содержание минералов и антиоксидантов делает вазелин ценным средством, помогающим ухаживать за красотой. Вы все еще не пользуетесь вазелином в косметических целях? Тогда вам стоит посетить ближайшую аптеку и взять на вооружение несколько новых приемов, обусловленных ценными свойствами этого доступного вещества.

Помимо всего прочего, вазелин оказывается значительно дешевле многих модных косметических средств, при вполне сопоставимой эффективности. Особенно это актуально в тех случаях, когда вы не можете воспользоваться своим привычным косметическим арсеналом, находясь где-нибудь в походе или туристической поездке. Так чем же настолько интересен вазелин?

1. Крем против морщин

К сожалению, время обмануть невозможно и морщины на лице все-таки появляются, а с каждым годом их становится все больше и больше. Для того чтобы эффективно противостоять этому процессу, многие косметологи рекомендуют пользоваться самым обыкновенным вазелином, доступным в любой аптеке. Именно в нем содержится большое количество витаминов Е и А, являющихся мощными антиоксидантами, замедляющими процессы старения. Регулярно применяя это доступные средство, вы можете повысить эластичность своих кожных покровов, избегая появления мелких морщин.

Для получения необходимого эффекта достаточно взять совсем небольшое количество вазелина и нанести его на проблемные места, слегка массируя их круговыми движениями до полного впитывания мази. Специалисты рекомендуют повторять подобную процедуру не менее четырех раз в неделю.

2. Увлажняющий и смягчающий крем

Благодаря своему химическому составу, вазелин способен благотворно воздействовать не только на кожу лица или рук, но также - на ногти. Постоянное его использование поможет вам их укрепить и обогатить ценными питательными веществами. Ну, а руки за такую заботу будут вам благодарны еще больше, ведь наличие тонкой пленки вазелина на коже создает дополнительный барьер, препятствующие проникновению вредоносных химических загрязнений и избыточной влаги.

3. Средство, укрепляющее ресницы

Помимо всего прочего, вазелин, будучи чрезвычайно жирным продуктом, богатым питательными веществами, прекрасно подходит для укрепления таких маленьких волосков, как ресницы, питая их от кончиков и до самых корневых луковиц. Регулярные маски из вазелина, наносимые на ваши реснички, не только защитят их от дефицита необходимых питательных компонентов, но и станут профилактическим средством от выпадения. Нанося ватной палочкой некоторое количество вазелина на всю длину ресниц каждый вечер, вы очень быстро добьетесь прекрасных результатов, без дополнительных расходов на дорогостоящие косметические средства, доступные на современном рынке.

4. Средство для демакияжа