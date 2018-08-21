Семь ценных свойств вазелина, важных для вашей красоты

Вазелин - это маслянистое, густое, бесцветное вещество, получаемое в результате переработки некоторых сортов нефти и успешно применяемое, как в быту, так и косметике. Именно вазелином вы с успехом можете, при необходимости, заменить такие привычные косметические средства, как увлажняющий крем или жидкость для снятия макияжа. МедикФорум решил выяснить все полезные свойства вазелина, о которых вы могли даже не догадываться.
Вязкая структура этого вещества позволяет с успехом применять его в качестве защиты от холодного ветра, воды и, даже, воздействия некоторых едких химических субстанций. Жирная текстура и питательные свойства способствуют удалению с кожи накапливающихся загрязнений и смягчению эпидермиса,пишет Medikforum.ru.
А существенное содержание минералов и антиоксидантов делает вазелин ценным средством, помогающим ухаживать за красотой. Вы все еще не пользуетесь вазелином в косметических целях? Тогда вам стоит посетить ближайшую аптеку и взять на вооружение несколько новых приемов, обусловленных ценными свойствами этого доступного вещества.
Помимо всего прочего, вазелин оказывается значительно дешевле многих модных косметических средств, при вполне сопоставимой эффективности. Особенно это актуально в тех случаях, когда вы не можете воспользоваться своим привычным косметическим арсеналом, находясь где-нибудь в походе или туристической поездке. Так чем же настолько интересен вазелин?
1. Крем против морщин
К сожалению, время обмануть невозможно и морщины на лице все-таки появляются, а с каждым годом их становится все больше и больше. Для того чтобы эффективно противостоять этому процессу, многие косметологи рекомендуют пользоваться самым обыкновенным вазелином, доступным в любой аптеке. Именно в нем содержится большое количество витаминов Е и А, являющихся мощными антиоксидантами, замедляющими процессы старения. Регулярно применяя это доступные средство, вы можете повысить эластичность своих кожных покровов, избегая появления мелких морщин.
Для получения необходимого эффекта достаточно взять совсем небольшое количество вазелина и нанести его на проблемные места, слегка массируя их круговыми движениями до полного впитывания мази. Специалисты рекомендуют повторять подобную процедуру не менее четырех раз в неделю.
2. Увлажняющий и смягчающий крем
Благодаря своему химическому составу, вазелин способен благотворно воздействовать не только на кожу лица или рук, но также - на ногти. Постоянное его использование поможет вам их укрепить и обогатить ценными питательными веществами. Ну, а руки за такую заботу будут вам благодарны еще больше, ведь наличие тонкой пленки вазелина на коже создает дополнительный барьер, препятствующие проникновению вредоносных химических загрязнений и избыточной влаги.
3. Средство, укрепляющее ресницы
Помимо всего прочего, вазелин, будучи чрезвычайно жирным продуктом, богатым питательными веществами, прекрасно подходит для укрепления таких маленьких волосков, как ресницы, питая их от кончиков и до самых корневых луковиц. Регулярные маски из вазелина, наносимые на ваши реснички, не только защитят их от дефицита необходимых питательных компонентов, но и станут профилактическим средством от выпадения. Нанося ватной палочкой некоторое количество вазелина на всю длину ресниц каждый вечер, вы очень быстро добьетесь прекрасных результатов, без дополнительных расходов на дорогостоящие косметические средства, доступные на современном рынке.
4. Средство для демакияжа
Жирная консистенция вазелина помогает ему эффективно растворять не только нанесенный макияж, но и связывать все накопившиеся на вашем лице за день загрязнения. В результате подобной обработки все это очень легко можно удалить с поверхности кожных покровов, а кожа останется чистой, мягкой, эластичной, увлажненной и свежей.
5. Мазь от шрамов
Регулярно используя вазелин в качестве средства от шрамов, которые не очень эстетично выглядят на вашей коже, вы можете насытить ее жирными кислотами и витамином Е.
Именно эти вещества благотворно воздействуют на процессы регенерации кожных покровов и способствуют скорейшему восстановлению нормального внешнего вида. Это касается шрамов от растяжек, мелких ожогов и других внешних повреждений
6. Крем, увлажняющий кожу ног
Ноги, а точнее, стопы - это один из самых многострадальных участков тела, ежедневная нагрузка на который может быть поистине колоссальной. Именно поэтому кожа в таких местах требует значительно большего внимания, заботы и ухода. В противном случае она очень быстро ороговеет, потрескается и начнет кровоточить. Для предотвращения подобных явлений вам стоит регулярно наносить некоторое количество вазелина на проблемные места и своевременно удалять омертвевшие наслоения, имеющие тенденцию к затвердеванию и растрескиванию. Кожа не будет слишком жирной после использования вазелина, но сможет получить достаточное количество питательных веществ, которые ее поддержат.
7. Масло, укрепляющее поврежденные волосы
Как бы удивительно это не звучало, но вазелин вполне возможно использовать в качестве питательного масла, благотворно влияющего на качество и здоровье ваших волос. Его необычная консистенция, по сравнению с привычными маслами и другими питательными средствами, такими как кондиционер или бальзам, открывает дополнительные возможности, позволяя быстро и эффективно бороться с секущимися кончиками и повреждениями по всей длине волос. Кроме того, питательные ингредиенты, содержащиеся в этом веществе, проникают вплоть до самых корневых луковиц, продолжая и там оказывать свое благотворное влияние.
Как вы теперь знаете, использовать вазелин можно в разных целях. Он может стать настоящим спасением для вашей кожи и вашего самочувствия. Большим плюсом является то, что на вазелин редко бывает аллергия, поэтому он подходит очень многим, если у вас нет никакой аллергической реакции, то можете смело использовать его во всех косметических целях. Ваша кожа и ваши волосы будут вам благодарны за это.