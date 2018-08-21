Шесть очень простых правил, которые нужно знать, если у тебя тонкие волосы

Тебе не нужен шампунь для объема

Шампунь для объема хорош, если после душа ты планируешь сделать прическу с начесом и тебе важно, чтобы волосы дольше оставались «взбитыми» (кстати, это не единственная процедура, которую ты можешь сделать в ванной, чтобы потом проще было сделать укладку). Но для всех обычных дней все же лучше использовать шампуни для роста, увлажнения или разглаживания кремообразной текстуры или на основе масел. Именно они приводят структуру волос в норму, делая их более послушными, пишет Lady.mail.ru.

Тебе нужно дополнительное увлажнение

Парадокс тонких волос в том, что обычно корни не нуждаются ни в каком увлажнении — сальные железы и так слишком активно работают, а вот кончики, напротив, после стрижки или окрашивания быстро приходят в негодное состояние (проще говоря, секутся и становятся очень сухими). Такая проблема, между прочим, у профессионалов относится к комбинированному типу волос.

Знакомая ситуация? Тогда добавь в свою бьюти-рутину несмываемые средства на кремовой основе с прополисом, экстрактом из семян подсолнуха или витамином Е. Будешь наносить в разумных количествах такой продукт на кончики после мытья (достаточно горошины, иначе локоны будут выглядеть неопрятно) и увидишь, как волосы станут менее пористыми и более шелковистыми (даже естественный блеск таким образом им можно вернуть), а значит, будут легче поддаваться расчесыванию.

Тебе понадобится сухой шампунь

И мы снова пристанем к тебе со своим сухим шампунем (если использовать его правильно, то у него действительно много плюсов). Причина в случае с тонкими волосами — их быстрая способность становиться грязными (смотри предыдущий пункт). Как ни крути, частое мытье, как правило, только ухудшает ситуацию. Выход один — стараться мыть голову реже, перейдя на сухой шампунь, или обратиться к трихологу с его батареей аптечных средств.

Обрати внимание на термозащитные средства

Тонкие волосы особенно уязвимы перед солнцем, феном и прочими нагревающимися гаджетами. Мы уже рассказывали здесь, как правильно использовать эти приборы во время укладки, но это не освобождает от ответственности использовать пенки и спреи с термозащитной функцией. Они же благодаря маслам в составе позволяют локонам не электризовываться. А если в составе присутствует касторовое масло или протеины пшеницы, то они еще и дополнительно увлажняют.

Тебе не нужны сульфаты

И хоть мы с детства привыкли к пенящимся шампуням и кондиционерам, тонкие волосы они делают еще более сухими, а кожу головы могут сильно раздражать. Плюс именно такие средства позволят дольше сохранить цвет окрашенных волос. Разумеется, если у тебя выявилась аллергия на подобные продукты, лучше подыскать другие, но в целом стилисты советуют именно баночки с пометкой «без сульфатов».

Тебе пригодится аргановое масло