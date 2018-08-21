Восемь моментов: как наше тело меняется с возрастом, о чем никто не говорит

1. Забудьте все, что вы знали о своем теле.

После 30-ти большинство начинают сталкиваться с такими проблемами со здоровьем, о которых даже не подозревали или считали уделом пенсионеров, пишет Soulpost.ru.

2. Темнеют волосы на теле, особенно заметно на лице.

Так называемые женские усики могут стать более заметными с более темными и жесткими волосками.

3. То, как вы поправляетесь и худеете, полностью меняется.

Если раньше все мои лишние кило уходили в бедра или грудь, что мне даже нравилось, то теперь они идут в руки и лицо — что за…?! Все дело в изменениях метаболизма. Будьте начеку.

4. Рецессия десен.

Это может произойти раньше, чем вы думаете. Десна словно становятся менее упругими, опускаясь и обнажая корни зубов…

5. Кофейное дыхание.

Любите кофе? Пьете его каждый день? Если только вы не заедаете его килограммами мятных конфет и не чистите зубы после каждой чашки, вероятно у вас есть кофейное дыхание. Возможно вы чувствовали его от других, но пока еще не замечали у себя… И это не так приятно, как может звучать.

6. Как насчет факта, что нос никогда не перестает расти?

И мне кажется, я уже замечают это. Как говорят, растут и уши. Разве вы не замечали, что у стариков заметно большие носы и уши, чем на их фото в молодости?

7. Меняется запах пота.

Кроме того, что мы начинаем больше потеть с возрастом, меняется и запах пота. Не то, чтобы он стал лучше или хуже — это в любом случае пот. Но все же это странно.

8. Интимные части темнеют.