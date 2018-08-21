Быстрый макияж: как сделать мейк-ап с помощью одного продукта

На сегодняшний день в моде естественность и натуральность. Тонну тональных средств, тяжелые тени и губные помады отложи подальше в косметичку, ведь на молодую кожу не обязательно наносить большое количество косметики, особенно когда ты опаздываешь, пишет Lady.tochka.net.

Визажисты решили раскрыть свой секрет идеального и быстрого макияжа с помощью всего лишь одного средства. Это средство заменит тебе помаду, тени для век и даже средства для контуринга. Универсальное бьюти-средство есть у каждой девушки в косметичке: это румяна. С помощью румян можно получить полноценный макияж, потратив всего лишь одну-две минуты.

Макияж румянами

Для начала убедись, что лицо очищено. Если на коже есть неровности, замаскируй их с помощью корректора или ВВ- крема. Теперь возьми румяна, сухие или жидкие, и нанеси их на яблочки щек, кончик носа, виски, середину подбородка и предварительно увлажненные губы. Возьми кисть среднего размера и растушуй румяна так, чтобы остались лишь легкие очертания.