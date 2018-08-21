Электроэпиляция – стоит ли делать?

Что такое электроэпиляция?

Электроэпиляция появилась довольно давно, еще в сороковых годах прошлого столетия, в Европе. Затем перекочевала к нам и удерживает достаточно высокие позиции на фоне появления более новых и современных способов удаления волос, таких как фотоэпиляция и лазерная эпиляция.

Принцип электроэпиляции заключается в том, что под действием электрического тока идет воздействие на волосяные фолликулы, из-за чего они полностью разрушаются, и волосы полностью перестают расти. Эта процедура может выполняться на любом участке тела кроме подмышечных впадин и шеи. Для эффективного удаления волос следует их отрастить примерно на 5 мм.

Значительным плюсом процедуры является то, что цвет волос не имеет значения. Это важно для обладательниц светлых локонов, ведь другие косметологические процедуры к ним не подходят. Например, аппараты фотоэпиляции не «видят» их и волосы остаются нетронутыми. Для очень жестких волос также показана электроэпиляция как и для очень тонких. Также позитивным фактором является избавление навсегда от нежелательных волос, по завершении 3-4 сеансов и с участием квалифицированного специалиста. Поэтому не пожалейте времени, сил и денег для поиска лучшего. Значительным фактором, говорящим в пользу электроэпиляции наряду с этим является более низкая цена в данном сегменте услуг. Вероятность заражения инфекцией при качественном исполнении процедуры практически равна нулю.

Теперь стоит указать минусы процедуры. Во-первых, нужно делать несколько сеансов, ведь волосы постоянно обновляются. При первой процедуре остается около 20% спящих фолликул, из которых после процедуры могут отрасти волосы. Эта процедура потребует значительного количества времени, ведь нужно обработать не поверхность кожи, а каждый волосок по отдельности. Некоторые виды электроэпиляции достаточно болезненны, и чтобы успокоить кожу после такого серьезного воздействия, необходим специальный уход: обязательна обработка дезинфицирующим средством поврежденной кожи и использование несколько раз в день заживляющей мази. Категорически запрещается чесать кожу, ведь благодаря этому снижается скорость ее регенерации. И конечно, в случае, если женщина попадет к молодому и неопытному специалисту, то есть вероятность появления ожогов, рубцов и отеков.

Противопоказания стандартные, как при всех подобных процедурах: запрещается делать процедуру при онкологии, сахарном диабете, беременности, серьезных повреждениях кожи.

После процедуры следует отказаться от водных процедур примерно на два дня, и конечно под запретом в ближайшие две недели бассейны, сауны, солярии, тренажерные залы. Также не следует наносить какую-либо косметику. Если данные меры не соблюдать, то на коже могут образоваться рубцы или пятна.

Виды электроэпиляции