Электроэпиляция – стоит ли делать?

В современном мире довольно высокие темпы жизни и женщине порой трудно выкроить лишнее время для себя. Помочь в этом помогают услуги, которые позволяют совсем забыть о некоторых проблемах. Например, электроэпиляция. МедикФорум решил выяснить, стоит ли делать эту процедуру и как ее проводить правильно.
Что такое электроэпиляция?
Электроэпиляция появилась довольно давно, еще в сороковых годах прошлого столетия, в Европе. Затем перекочевала к нам и удерживает достаточно высокие позиции на фоне появления более новых и современных способов удаления волос, таких как фотоэпиляция и лазерная эпиляция.
Принцип электроэпиляции заключается в том, что под действием электрического тока идет воздействие на волосяные фолликулы, из-за чего они полностью разрушаются, и волосы полностью перестают расти. Эта процедура может выполняться на любом участке тела кроме подмышечных впадин и шеи. Для эффективного удаления волос следует их отрастить примерно на 5 мм.
Значительным плюсом процедуры является то, что цвет волос не имеет значения. Это важно для обладательниц светлых локонов, ведь другие косметологические процедуры к ним не подходят. Например, аппараты фотоэпиляции не «видят» их и волосы остаются нетронутыми. Для очень жестких волос также показана электроэпиляция как и для очень тонких. Также позитивным фактором является избавление навсегда от нежелательных волос, по завершении 3-4 сеансов и с участием квалифицированного специалиста. Поэтому не пожалейте времени, сил и денег для поиска лучшего. Значительным фактором, говорящим в пользу электроэпиляции наряду с этим является более низкая цена в данном сегменте услуг. Вероятность заражения инфекцией при качественном исполнении процедуры практически равна нулю.
Теперь стоит указать минусы процедуры. Во-первых, нужно делать несколько сеансов, ведь волосы постоянно обновляются. При первой процедуре остается около 20% спящих фолликул, из которых после процедуры могут отрасти волосы. Эта процедура потребует значительного количества времени, ведь нужно обработать не поверхность кожи, а каждый волосок по отдельности. Некоторые виды электроэпиляции достаточно болезненны, и чтобы успокоить кожу после такого серьезного воздействия, необходим специальный уход: обязательна обработка дезинфицирующим средством поврежденной кожи и использование несколько раз в день заживляющей мази. Категорически запрещается чесать кожу, ведь благодаря этому снижается скорость ее регенерации. И конечно, в случае, если женщина попадет к молодому и неопытному специалисту, то есть вероятность появления ожогов, рубцов и отеков.
Противопоказания стандартные, как при всех подобных процедурах: запрещается делать процедуру при онкологии, сахарном диабете, беременности, серьезных повреждениях кожи.
После процедуры следует отказаться от водных процедур примерно на два дня, и конечно под запретом в ближайшие две недели бассейны, сауны, солярии, тренажерные залы. Также не следует наносить какую-либо косметику. Если данные меры не соблюдать, то на коже могут образоваться рубцы или пятна.
Виды электроэпиляции
Есть два способа проведения электроэпиляции – с помощью пинцета и иглы. В первом случае специальным пинцетом захватывается волос и около его корня оказывается воздействие электрическим током. Во втором случае действие то же самое, но тонкая игла вводится в сам фолликул волоса. В зависимости от поверхности таких игл можно справляться с определенными неудобствами: при высокой чувствительности кожи используют специальное тефлоновое покрытие, а при аллергических высыпаниях – золотое напыление.
Значительным плюсом первого вида является более мягкое воздействие, при котором клиент практически безболезненно проходит процедуру. Но услуга, как правило, оказывается для клиентов с редкой растительностью, ведь необходимо уделять каждому волоску как минимум 2 минуты. Обладателям густых волос лучше воспользоваться электродепиляцией с применением игл. Они в свою очередь делятся на:
1.Электролиз
2.Термолиз
3.Блэнд
Далее рассмотрим подробнее каждый способ электродепиляции.
Итак, электролиз представляет собой в первую очередь химическую реакцию. На кожу наносится специальный раствор, а после оказывается воздействие постоянным током через иглу аппарата. Данный способ достаточно долгий, но современные разработки позволяют его усовершенствовать до одновременной обработки примерно 15 волосков, что значительно ускоряет процедуру.
Следующим видом является термолиз. В ходе этой процедуры волос подвергается сильному термическому воздействию, благодаря чему его структура разрушается и прекращается рост. При этом методе используются радиоволны и происходит нагревание волосяного мешочка подобно еде в микроволновой печи. Данный вариант электродепиляции не стоит применять для жестких или глубоко укоренившихся волос, во избежание сильного поражения кожи вокруг волоса. Разновидностью термолиза является флэш метод, который справляется с недостатками классического термолиза, но более труден в исполнении. При неправильно оказанной услуге возможны рубцы и шрамы.
Блэнд совмещает в себе как электролиз, так и термолиз. Это усовершенствованный вариант, который забрал все плюсы предыдущих видов электродепиляции при значительном сокращении их недостатков. То есть, поражается максимальное количество волосков как в электролизе и с минимальным временем воздействия, как в термолизе. Однако данный метод требует специальной современной аппаратуры, большого опыта проведения подобных процедур и сопровождается значительными болевыми ощущениями у клиентов.
В связи с этим, можно сделать вывод, что электроэпиляция – довольно серьезная и, как правило, болезненная процедура. Необходимо тщательно выбирать специалиста по ее выполнению и внимательно ознакомиться с уходом кожи после сеанса. Если на кожных покровах незначительное количество волос, то можно использовать пинцетный вид электродепиляции или термолиз. Если волосы достаточно густые и часто расположены, то стоит выбрать электролиз или блэнд метод.