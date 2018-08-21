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Энзимная пудра для умывания: что это и как использовать

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Очищение кожи — важный этап ухода за лицом. Для того, чтобы он был эффективным, вам нужно правильно подобрать свое идеальное средство. Сегодня, мы раскроем секреты одного из них.

Начнем с того, что у вас должно быть три средства: для снятия макияжа, умывания и тоник. Это самая эффективная схема! Ведь мы должны убрать жир и токсины, которые скопились за день и закрыть доступ к новым. Очистить кожу лица можно с помощью энзимной пудры, пишет Хочу.

Энзимная пудра очень напоминает белый порошок или муку. Корейские производители действительно умеют удивлять. Кроме того, это многофункциональный продукт, который можно использовать абсолютно по-разному. Разберемся?

Свойства энзимной пудры

Активный компонент средства — энзимы (натуральные ферменты, которые используют в пилингах). Такая пудра подходит для всех типов кожи, особенно — проблемной. Она бережно отшелушивает, очищает, стимулирует обновление клеток, выравнивает цвет лица, убирает черные точки и жирный блеск. Обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Применять энзимную пудру можно для лица и тела. 

Кроме энзимов, в составе пудры для умывания есть и другие активные компоненты. Среди основных:

    лимонный сок — осветляет пигментные пятна и другие несовершенства;

    гиалуроновая кислота —удерживает влагу внутри клеток;

    кукурузный крахмал — абсорбирует излишки кожного жира;

    масла (апельсиновое, лавандовое, чайного дерева и другие) — снимают воспаления.

Как использовать энзимную пудру

Возьмите небольшое количество пудры на ладошку и добавьте воды (взбейте пальчиками). При соприкосновении с ней — образуется нежная пена, которая деликатно очистить кожу лица. Также, вы можете использовать энзимную пудру вместо скраба. Нанесите частицы на кожу и помассируйте легкими движениями. Затем, смойте водой. Универсальное средство 2 в 1!

Обратите внимание на состав и инструкцию по применению продукта. Некоторые пудры можно использовать каждый день, другие — раз в неделю. Все зависит от концентрации активных компонентов.

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