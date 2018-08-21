Энзимная пудра для умывания: что это и как использовать

Начнем с того, что у вас должно быть три средства: для снятия макияжа, умывания и тоник. Это самая эффективная схема! Ведь мы должны убрать жир и токсины, которые скопились за день и закрыть доступ к новым. Очистить кожу лица можно с помощью энзимной пудры, пишет Хочу.

Энзимная пудра очень напоминает белый порошок или муку. Корейские производители действительно умеют удивлять. Кроме того, это многофункциональный продукт, который можно использовать абсолютно по-разному. Разберемся?

Свойства энзимной пудры

Активный компонент средства — энзимы (натуральные ферменты, которые используют в пилингах). Такая пудра подходит для всех типов кожи, особенно — проблемной. Она бережно отшелушивает, очищает, стимулирует обновление клеток, выравнивает цвет лица, убирает черные точки и жирный блеск. Обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Применять энзимную пудру можно для лица и тела.

Кроме энзимов, в составе пудры для умывания есть и другие активные компоненты. Среди основных:

лимонный сок — осветляет пигментные пятна и другие несовершенства;

гиалуроновая кислота —удерживает влагу внутри клеток;

кукурузный крахмал — абсорбирует излишки кожного жира;

масла (апельсиновое, лавандовое, чайного дерева и другие) — снимают воспаления.

Как использовать энзимную пудру

Возьмите небольшое количество пудры на ладошку и добавьте воды (взбейте пальчиками). При соприкосновении с ней — образуется нежная пена, которая деликатно очистить кожу лица. Также, вы можете использовать энзимную пудру вместо скраба. Нанесите частицы на кожу и помассируйте легкими движениями. Затем, смойте водой. Универсальное средство 2 в 1!