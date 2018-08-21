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  • Кто сказал, что эстонцы любят серый? Гости президентского приема выбирают красный!

Кто сказал, что эстонцы любят серый? Гости президентского приема выбирают красный! Смотрите галерею!

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Вчера в честь 27-ой годовщины восстановления независимости Эстонии в Кадриорге прошел праздничный прием.

В честь Дня восстановления независимости Эстонии президент Керсти Кальюлайд пригласила на прием тех людей, которые принимали в таком важном событии участие и работали в культурной сфере.

Перед торжеством Керсти Кальюлайд на своей странице в Facebook призвала приглашенных на прием не стесняться приходить в резиновых сапогах - дождь ведь совсем не хочет униматься! К слову, многие так и сделали!

К удивлению, многие пришли не в цветах триколора, а в оттенках модного красного цвета.

Смотрите, кто был одет ярче всех?

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