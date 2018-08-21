Кто сказал, что эстонцы любят серый? Гости президентского приема выбирают красный! Смотрите галерею!
21 августа 2018, 16:31
Вчера в честь 27-ой годовщины восстановления независимости Эстонии в Кадриорге прошел праздничный прием.
В честь Дня восстановления независимости Эстонии президент Керсти Кальюлайд пригласила на прием тех людей, которые принимали в таком важном событии участие и работали в культурной сфере.
Перед торжеством Керсти Кальюлайд на своей странице в Facebook призвала приглашенных на прием не стесняться приходить в резиновых сапогах - дождь ведь совсем не хочет униматься! К слову, многие так и сделали!
К удивлению, многие пришли не в цветах триколора, а в оттенках модного красного цвета.
Смотрите, кто был одет ярче всех?