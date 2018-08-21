Кто сказал, что эстонцы любят серый? Гости президентского приема выбирают красный!

В честь Дня восстановления независимости Эстонии президент Керсти Кальюлайд пригласила на прием тех людей, которые принимали в таком важном событии участие и работали в культурной сфере.

Перед торжеством Керсти Кальюлайд на своей странице в Facebook призвала приглашенных на прием не стесняться приходить в резиновых сапогах - дождь ведь совсем не хочет униматься! К слову, многие так и сделали!

К удивлению, многие пришли не в цветах триколора, а в оттенках модного красного цвета.