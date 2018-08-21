Шесть способов использовать микроволновку не только для разогрева еды

1. Варить кукурузу и другие «крепкие» овощи. Положите початок или корнеплод (свекла, морковь) в пакетик и поставьте в печь на 5–9 минут. Приятного аппетита!

2. Делать сухари. Нарежьте хлеб соломкой или кубиками, добавьте тертый чеснок или сыр, соль, отправьте в печь на пять минут. Полезный снек готов, пишет Justcoolidea.ru.

3. Сушить орехи, цедру и зелень. За пять минут можно приготовить полезные заготовки на зиму.

4. Готовить фреши. Положите грейпфруты или апельсины в СВЧ, включите на две–три минуты, охладите фрукты — теперь можно выжить из них сок до последней капли.

5. Реабилитировать мед. Если сладкий десерт засахарился, растопите его в микроволновке на минимальной мощности. Он не потеряет своих свойств.