Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!

Ну кто из нас не пробовал шоколадные палочки Twix? Это очень вкусные конфеты, которые хочется есть без остановки, особенно детям. Но покупать их в большом количестве достаточно дорого. Поэтому мы решили поделиться с вами рецептом «твиксов», который очень прост в исполнении, а на вкус даже лучше, чем оригинальный Twix. Обязательно попробуйте приготовить!