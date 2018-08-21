Ученые доказали, что избирательность детей в еде не вредит их здоровью

Ученые из Университете Мичиган выяснили, что принудительное кормление и переборчивость ребенка в еде очень часто связаны. При этом те, кого заставляют есть, и те, кому разрешили есть избирательно только любимые продукты, прибавляют в весе и росте примерно одинаково, пишет Ihappymama.ru.

«Мы также выяснили, что, если переборчивых в еде детей заставлять есть больше, от этого не уменьшается их избирательность в продуктах», - подчеркнула руководитель исследования, профессор диетологии и педиатрии Джули Льюменг.

Единственное на чем сказывается принудительное кормление – это отношения родителей и детей. Они от этого портятся.

Исследование проводилось среди детей в возрасте от 21 до 33 месяцев. В нем приняли участие 244 человека.

Профессор Льюменг заметила, что непринято заставлять взрослых людей есть что-то, что им не нравится, но в отношении детей родители часто поступают, не учитывая их вкусы.

Джули Льюменг утверждает, что тема избирательного и принудительного питания привлекает ученых уже более 10 лет. За это время им удалось выявить очень немного исключений, где избирательность в еде действительно вредила здоровью.

Как правило, предпочтения ребенка в продуктах – это часть его личного выбора, который родителям следует уважать. К сожалению, родителям приходится тратить больше времени и энергии на приготовление обеда, который предполагает выбор блюд, чтобы можно было угодить всем.