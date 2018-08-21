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  • Коронована самая красивая жена и мать в России: кто она - "Миссис Россия 2018"?

Коронована самая красивая жена и мать в России: кто она - "Миссис Россия 2018"? Смотрите фото!

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ФОТО: Sputnik/Scanpix

На днях в Москве завершился ежегодный конкурс красоты "Миссис Россия", победу в котором одержала уроженка города Кимры Тверской области, мать двоих сыновей Анна Телегина. Награду ей вручила победительница прошлогоднего конкурса Полина Диброва.

За главный титул и корону из уникального хохломского золота боролись 30 конкурсанток из разных уголков России. Обязательное условие для участия в этом конкурсе - быть замужем и иметь хотя бы одного ребенка, пишет Rus.tvnet.lv.

Анна Телегина по образованию социолог, она с удовольствием занимается эко-волонтерством, ведет собственный блог о путешествиях и участвует в проектах как фотомодель.

"Я выросла в городе Кимры и на конкурсе представляла город Тверь и область. Я очень рада этому и горда, так как Тверь впервые за двадцатилетнюю историю конкурса заняла первое место",

- сказала "Миссис Россия 2018" порталу TVTVER.RU после своей победы.

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