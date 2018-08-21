Ученые доказали: мужчины умнее женщин

Ученые из Университета Вашингтона провели уникальный эксперимент, в рамках которого изучалась быстрота реакций на графическую информацию. Несмотря на то, что обработка данных, полученных с помощью органов зрения, у мужчин и женщин находится примерно на одном уровне, исследователи отметили, что именно мужчины принимают наиболее правильные и рациональные решения на основе полученных данных, передает Life.ru со ссылкой на журнал Cell.

В целом, по подсчетам ученых, мозг женщин обрабатывает входящую информацию на 25–75 процентов медленнее, в зависимости от особенностей, и не всегда позволяет правильно отвечать на контрольные вопросы, позволяющие правильно оценить когнитивные способности слабого пола. При этом наиболее острой реакцией и быстрой обработкой данных в мозге обладают не здоровые мужчины, а люди с нарушениями психического развития. Ученые считают, что церебральные процессы у таких людей сопровождаются снижением регулирования нейронной активности, что приводит к более быстрому времени реакции и более острому восприятию информации.