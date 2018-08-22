Быстрые чебуреки - и тесто не нужно!

Ингредиенты

600-700 г фарша,

1-2 луковицы,

соль, специи,

1 упаковка лаваша (у меня 220 г -11 шт.),

вода при необходимости,

1 яйцо,

2 ч.л муки,

масло для жарки.

Пошаговый рецепт приготовления

Предлагаю попробовать приготовить чебуреки без возни с тестом. За счет этого все делается очень быстро. Чебуреки получаются не хуже обычных - сочные, хрустящие, очень вкусные, передает Zen.yandex.ru со ссылкой на Koolinar.ru.

Приготовим начинку. Для этого лук натираем на крупной терке, добавляем к фаршу, солим, кладем специи по вкусу. Если фарш суховат - добавьте несколько ложек воды. Все хорошо перемешиваем.

Яйцо взбалтываем с мукой. Лепешку смазываем яйцом, уделяя особое внимание краям. На половину выкладываем фарш, отступив около 1,5 см от края. Накрываем второй половиной и плотно прижимаем края, убедившись, что они слиплись.

Жарим чебуреки как обычно - на растительном масле с двух сторон до готовности.

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