Ср, 22.08.2018
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Быстрые чебуреки - и тесто не нужно!

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

cheburek pie on white plate

ФОТО: Valery Vvoennyy / PantherMedia / Valery Vvoennyy

Хотите сами приготовить чебуреки? Тогда предлагаем вам этот простой рецепт!

Ингредиенты

    600-700 г фарша,

    1-2 луковицы,

    соль, специи,

    1 упаковка лаваша (у меня 220 г -11 шт.),

    вода при необходимости,

    1 яйцо,

    2 ч.л муки,

    масло для жарки.

Пошаговый рецепт приготовления

Предлагаю попробовать приготовить чебуреки без возни с тестом. За счет этого все делается очень быстро. Чебуреки получаются не хуже обычных - сочные, хрустящие, очень вкусные, передает Zen.yandex.ru со ссылкой на Koolinar.ru.

Приготовим начинку. Для этого лук натираем на крупной терке, добавляем к фаршу, солим, кладем специи по вкусу. Если фарш суховат - добавьте несколько ложек воды. Все хорошо перемешиваем.

Яйцо взбалтываем с мукой. Лепешку смазываем яйцом, уделяя особое внимание краям. На половину выкладываем фарш, отступив около 1,5 см от края. Накрываем второй половиной и плотно прижимаем края, убедившись, что они слиплись.

Жарим чебуреки как обычно - на растительном масле с двух сторон до готовности.

Подробнее смотрите в видеоролике.

Приятного аппетита!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ