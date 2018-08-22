Быстрые чебуреки - и тесто не нужно!

Хотите сами приготовить чебуреки? Тогда предлагаем вам этот простой рецепт!
Ингредиенты
600-700 г фарша,
1-2 луковицы,
соль, специи,
1 упаковка лаваша (у меня 220 г -11 шт.),
вода при необходимости,
1 яйцо,
2 ч.л муки,
масло для жарки.
Пошаговый рецепт приготовления
Предлагаю попробовать приготовить чебуреки без возни с тестом. За счет этого все делается очень быстро. Чебуреки получаются не хуже обычных - сочные, хрустящие, очень вкусные, передает Zen.yandex.ru со ссылкой на Koolinar.ru.
Приготовим начинку. Для этого лук натираем на крупной терке, добавляем к фаршу, солим, кладем специи по вкусу. Если фарш суховат - добавьте несколько ложек воды. Все хорошо перемешиваем.
Яйцо взбалтываем с мукой. Лепешку смазываем яйцом, уделяя особое внимание краям. На половину выкладываем фарш, отступив около 1,5 см от края. Накрываем второй половиной и плотно прижимаем края, убедившись, что они слиплись.
Жарим чебуреки как обычно - на растительном масле с двух сторон до готовности.
Подробнее смотрите в видеоролике.
Приятного аппетита!