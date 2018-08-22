Обратите внимание на эти признаки нитратного арбуза! Такие нельзя есть даже в сентябре

Простой тест по проверке арбуза на содержание в нем нитратов выглядит следующим образом: разрежьте плод, достаньте кусочек мякоти и опустите в теплую кипяченую воду. Нитратный арбуз через какое-то время окрасит воду в красный цвет, в то время как натуральный лишь слегка придаст воде розовый оттенок, пишет Cpykami.ru.

Конечно же, большую роль в арбузе играют внутренние прожилки. Чем они ярче и толще, тем хуже арбуз. То же самое касается и чересчур красного, неестественного цвета мякоти, который легко отдает кипяченой воде свой ядерный оттенок.

Также рекомендуется выбирать арбуз весом не более восьми килограммов, при покупке обязательно попробуйте постучать по арбузу, он должен издавать глухой звук. Признаком спелого и сочного арбуза является рисунок: чем он ярче, тем больше он получил солнца и скорее всего он сладкий и вкусный.