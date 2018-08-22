Обратите внимание на эти признаки нитратного арбуза! Такие нельзя есть даже в сентябре

Август всегда ассоциируется с обилием арбузов на торговых прилавках. Чудно, что в последнее время они стали появляться намного и намного раньше – то в июле, то вообще в июне. Однако лучше на всякий случай обезопасить себя и выбрать, насколько это только возможно, самый спелый, естественно выращенный и созревший арбуз. А помогут в этом нехитрые трюки и некоторые «меры безопасности».
Простой тест по проверке арбуза на содержание в нем нитратов выглядит следующим образом: разрежьте плод, достаньте кусочек мякоти и опустите в теплую кипяченую воду. Нитратный арбуз через какое-то время окрасит воду в красный цвет, в то время как натуральный лишь слегка придаст воде розовый оттенок, пишет Cpykami.ru.
Конечно же, большую роль в арбузе играют внутренние прожилки. Чем они ярче и толще, тем хуже арбуз. То же самое касается и чересчур красного, неестественного цвета мякоти, который легко отдает кипяченой воде свой ядерный оттенок.
Также рекомендуется выбирать арбуз весом не более восьми килограммов, при покупке обязательно попробуйте постучать по арбузу, он должен издавать глухой звук. Признаком спелого и сочного арбуза является рисунок: чем он ярче, тем больше он получил солнца и скорее всего он сладкий и вкусный.
На заметку еще немного информации: нитраты, как правило, скапливаются в трех сантиметрах кожуры. Поэтому после покупки обдайте арбуз кипятком, а следом, когда разрежете, старайтесь есть мякоть, которая находится как можно ближе к серединке. Кроме того, она там самая спелая и сладкая. Также в разрезанном арбузе достаточно быстро размножаются бактерии, а потому постарайтесь съесть его как можно быстрее – желательно за сутки. Если такой возможности нет, то, по крайней мере, накройте арбуз пищевой пленкой.