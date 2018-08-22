Щедрые покровители среди мужчин по знаку Зодиака

Лев

Мужчина под Знаком Лев любит чувствовать себя ценным важным, поэтому не жалеет денег и подарков для своей любимой женщины. Представители этого Знака Зодиака отличаются большой щедростью и умением благородно поступать. Львы стараются покровительствовать тем, кого любят, делать всё для своих близких. Взамен этому Львы ожидают только одного — признания и благодарности за их великодушие и щедрость, пишет Cluber.com.ua.

Овен

Мужчина под Знаком Овен отличается огромной щедростью и добротой. Овен старается помогать слабым, кроме того, он получает удовольствие от покупок для своей второй половинки. Представители этого Знака Зодиака никогда не жалеют денег на тех, кого они любят. Чаще всего Овны покровительствуют только тем, кто действительно этого заслуживает. Люди этого Знака Зодиака никому не позволяют пользоваться их добротой.

Стрелец