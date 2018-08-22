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Пончики нельзя запивать водой - это опасно для здоровья

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ФОТО: Scanpix

Не стоит пить воду, если вы едите пончик. Сочетание сладостей с напитками приводит к более резкому скачку сахара в крови.

Многие из нас при употреблении сладостей предпочитают запивать их какой-нибудь газировкой или просто водой. Однако данная привычка приводит к резкому увеличению уровня сахара в крови, как выяснили исследователи из Суринама в Южной Америке. Они проанализировали показатели сахара в крови у людей, которые употребляли пончики с джемом, как с водой, так и без нее. Выяснилось, что в первом случае уровень сахара в крови поднимался намного выше. Он был более высоким, чем даже у тех людей, которые вместо одного пончика съедали два, но не запивали их при этом, сообщает Medikforum.ru.

Вообще-то, уровень сахара в крови и должен подскакивать после употребления пищи. Однако если он становится слишком высоким, то это может привести к ожирению и даже к диабету второго типа. Эксперты утверждают, что вода помогает организму абсорбировать глюкозу, а употребление жидкости до или после приема пищи сводит до минимума эффект сахара. Хотя в исследовании южноамериканских ученых задействовали только пончики, оно позволяет предположить, что эти принципы относятся и к другим продуктам питания.

Через эксперимент ученых прошла группа из 35 человек. Повышенный уровень сахара в крови может быть причиной для опасений, поскольку организм со временем теряет к нему чувствительность, а значит, и способность регулировать показатели глюкозы. Именно это приводит к диабету. При избытке сахара в крови тело производит больше инсулина, из-за чего организм получает команду накапливать большее количество сахара в качестве жира.

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