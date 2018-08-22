Война продолжается: в Эстонии параллельно проходят два конкурса «Миссис Эстония». Какой из них – настоящий?

«Я провожу этот конкурс вот уже 26 лет и с ужасом продолжаю наблюдать, как нахально используют мой торговый знак «Миссис Эстония»», - комментирует Яантсон.

Также Тийна Яантсон говорит, что она подала в суд иск на Ирэни Эрби и ее компанию Magic Monday Production, которые пользуются ее торговой маркой, тем самым создавая ей конкуренцию, пишет Elu24.

«Но несмотря ни на что 26 августа состоится очередной финал «ее» конкурса. Она отрицает все посланные моим адвокатом претензии, оставляет их без внимания и продолжает работать», - жалуется Яантсон.

«Участницы моего конкурса «Миссис Эстония», партнеры и спонсоры в шоке от такой деятельности, которая вредит моей репутации», - признается организатор.

«Я считаю, что все, кто принимает в этом участие, поддерживают незаконную деятельность Эрби», - добавила она.