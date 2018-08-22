Мать показала, что сделали с домом ее дочки всего за десять минут без присмотра

У 24-летней британки Эммы Хоуз три маленькие дочки — четырехлетняя Холли, двухлетняя Эви и десятимесячная Конни. На днях многодетная мать пережила настоящий шок. Она всего на десять минут оставила малышек без присмотра на втором этаже их дома, пока сама на первом этаже загружала в стиральную машину грязное белье, пишет Deti.mail.ru.

Вернувшись обратно, Эмма обнаружила, что старшие девочки времени зря не теряли. Они нашли под кроватью в родительской спальне ящик с акриловыми красками, перевернули его, и все бутылочки вывалились. Для декорирования помещений девочки предпочли коричневые, пурпурные, ярко-розовые оттенки.

Холли и Эви постарались на славу — они старательно раскрасили стены и полы в ванне, спальне, на лестничной площадке, и даже не забыли заглянуть в комнату к младшей сестренке, заодно покрыв краской и ее мордашку. Когда мать прибежала наверх, Холли и Эви, сами с головы до ног покрытые краской, уже радостно приплясывали в ванне, видимо собираясь помыться.

«У меня в буквальном смысле не было слов, я была в шоке», — так описала Эмма в интервью The Daily Mail свою реакцию на увиденное. Она сняла всю красоту, наведенную дочками в доме, на видео и выложила ролик в Facebook. Ролик быстро набрал вирусную популярность, менее чем за неделю собрав более пяти миллионов просмотров, более 20 тысяч лайков и 57 тысяч комментариев.